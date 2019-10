VIDEO.- Un nene le sacó la lengua a una serpiente y terminó mal

Es evidente que a la víbora de esta historia las burlas no le gustan. Si no habrá que preguntarle al chico del video que acompaña esta nota, que no la pasó nada bien.

La serpiente mordió al niño que le estaba sacando la lengua, mientras un amigo sostenía el reptil entre sus manos. Tras el ataque el menor tuvo que ser atendido debido a la dolorosa mordedura, que aún sin ser venenosa, le provocó una pequeña hemorragia.

Las imágenes del ataque se viralizaron en internet y fueron grabadas en Indonesia. De lo que no hay duda es que el nenito lo pensará dos veces antes de volver burlarse de un animal.