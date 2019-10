VIDEO.- Luca David, campeón platense de Running integrado

El joven de 22 años acaba de obtener además la medalla de oro en Atletismo especial en los juegos bonaerenses en la disciplina de velocidad

Cuando Luca David nació, hace 22 años, ni su madre, Susana Lucero, ni su padre, Fabián Marinoni, sabían de su condición. Ni lo esperaban. Luca David nació con Síndrome de Down.

Hoy, Luca, además de cantar, pintar y cocinar, entre otras de las múltiples tareas que desarrolla, es campeón platense de Running integrado y acaba de obtener la medalla de oro en Atletismo especial en los juegos bonaerenses en la disciplina de velocidad, donde marcó un tiempo de 11,07 segundos.

“Campeón platense y campeón bonaerense”, repite Luca, orgulloso.



“El día que Luca nació me cambió la vida -recuerda Susana, la mamá- desde ese día supe que no sería una mamá convencional. Y a mi marido le pasó lo mismo. No nos quedaba otra alternativa que ponernos a la altura de la situación, y aprender. Leer, consultar, estimular. Y con el tiempo, también Luca nos enseñó mucho”.



Entre las muchas actividades con que sus padres lo incentivaron, una de las que más le gustaba a Luca era ir a hacer deportes al Centro de Educación Física Nº 2 de La Plata, al lado del Estadio Único. Allí, una tarde, unas profesoras lo vieron corrrer.

NOTA COMPLETA MAÑANA EN LA EDICIÓN IMPRESA DEL DIARIO EL DÍA