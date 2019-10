Macri le pidió al kirchnerismo acordar un "presupuesto sincero" y volvió a hablar del narcotráfico

El presidente Mauricio Macri propuso hoy al candidato Alberto Fernández (Frente de Todos) acordar juntos un "presupuesto sano, sincero" que le "saque la pata de encima a la clase media y las Pymes", y que no sea "un botín político donde muchos vivos se llevan un cacho".



El Presidente hizo estas declaraciones en un diálogo con radio Cadena Uno, de Neuquén, en una charla que fue la antesala de la marcha del "Sí se puede" del espacio oficialista Juntos por el Cambio, que esta tarde se congregará en la capital provincial.



En la nota, el jefe del Estado dijo que asumía que se equivocó al considerar que bajar la inflación iba a ser más fácil, y argumentó sobre esas dificultades.



"Hay muchos intereses creados detrás de bajar la inflación, porque la inflación tiene que ver con un presupuesto argentino, que es un botín político donde muchos vivos se llevan un cacho a cambio de nada, y al final del mes no está la plata para pagarlo. Eso termina siendo inflación o deuda", graficó Macri.



Añadió que "la inflación empobrece a los argentinos y eso es lo que nos ha pasado, pero esta vez lo vamos a resolver porque sabemos donde está el problema".



Entonces se extrañó porque "esta vez los que están en la oposición dicen que quieren equilibrio fiscal y equilibrio macroeconómico, que quiere exportar. Bueno, bienvenidos", afirmó el Presidente.



Y les pidió llevar "tranquilidad definitivamente a los argentinos, porque no podemos seguir hace 80 años lidiando con una inflación promedio de más del 60%" anual.



Macri citó el caso de todos los países de la región que bajaron su inflación con políticas macroeconómicas que en todo el mundo funcionan en ese sentido. "Lo resolvió el 99% de los países, que pudieron crecer y a empezaron a reducir la pobreza", explicó.



Pero añadió que el peronismo tuvo múltiples gestiones donde pudo haber resuelto el tema, y no lo hizo, y agregó que Alberto Fernández estuvo con todas esas gestiones.



Por eso, el Presidente le propuso que "el 10 de diciembre se siente conmigo y acuerde que tengamos un presupuesto sano, sincero, que le saque la pata de encima a la clase media, a las Pymes que pagan impuestos que no les permiten crecer".



En otro tramo del reportaje, Macri consideró que se aproxima "una elección que puede cambiar la historia de nuestro país para siempre".



"Estoy convencido de que tenemos futuro", sostuvo, y aseguró que en estos cuatro años se sentaron la bases para que ahora llegue "el crecimiento, la mejora del salario", y agregó que "Neuquén es uno de los grandes protagonistas de lo que vienen".



"En estos tres años y medio hemos puesto en marcha Vaca Muerta", siguió el mandatario, que afirmó que en su gestión ya recorrió una cantidad de kilómetros equivalentes a "72 veces ida y vuelta la distancia que hay desde Jujuy hasta Tierra del Fuego".



"Lo hago porque creo en el federalismo y en el desarrollo regional", concluyó.



Macri viajará esta tarde a Neuquén, donde se reunirá con el intendente de la capital neuquina y candidato a senador por Juntos por el Cambio, Horacio "Pechi"Quiroga, y recorrerá el nuevo Metrobús de la ciudad, el primero en territorio patagónico, que, según se consignó, mejoró la seguridad y los tiempos de viaje de más de 85.000 personas entre vecinos, automovilistas y pasajeros de las 12 líneas de colectivos que circulan por allí.



Luego, como parte de la campaña electoral en busca de su reelección, el Presidente encabezará en la plaza San Martín la marcha del Sí, se puede".

"Por más disparate que sea, vamos a seguir combatiendo al narcotráfico"

El Presidente se refirió a su política para combatir las drogas y el narcotráfico. Dijo hoy que "digan lo que digan, por más disparate que sea" su gobierno va a "seguir combatiendo al narcotráfico" y no ocultará "los poblemos económicos, ni la pobreza, ni las estadísticas de la educación".



"No vamos a negar el narcortráfico como un problema porque es un problema y lo estamos combatiendo, porque el narcotráfico ataca a lo más importante que tenemos, que es la familia, ataca a nuestra juventud y le vamos a seguir dando batalla con honestidad", manifestó el jefe del Estado.



"Digan lo que digan, por más disparate que sea, vamos a seguir combatiendo al narcotráfico", agregó Macri, que consideró que "el narcotráfico es todo problema".



"No vamos a ocultar los poblemos económicos, ni la pobreza, ni las estadísticas de la educación", señaló en el mismo sentido.



En otro tramo de la charla, que duró cerca de 40 minutos, dijo estar "convencido de que lo damos vuelta", en referencia al resultado de las PASO, donde perdió por 15 puntos a manos del candidato del Frente de Todos, Alberto Fernández.



"Por más enojo que tengamos no podemos poner en peligro lo conseguido, el camino es seguir trabajando juntos", sostuvo.



Macri consideró que "la incertidumbre" que generó la primera parte del proceso electoral va a convertirse "de vuelta en un aire de optimismo, de apuesta por esa Argentina que continúa por el rumbo de dialogar, de escuchar, de rendir cuentas".



En ese sentido, resaltó la importancia de "demostrar al mundo entero que no tiene que tener miedo" de que la Argentina oculte datos estadísticos o ponga trabas en las relaciones bilaterales, porque los argentinos "vamos a seguir trabajando de la misma manera".



"Pasamos de la confrontación al trabajo en conjunto con la Unión Europea", señaló el Presidente en relación con la recomposición de los vínculos comerciales.



También mencionó la labor que llevan adelante la empresa patagónica Invap y la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (Conae) en proyectos de alta tecnología con otros países. Y destacó los avances en materia de turismo, educación, herramientas digitales, conectividad y los delitos violentos, al señalar que permitieron bajar el índice de homicidios en un 30%.



Como en discursos anteriores, Macri repitió la idea de que su gestión no alcanzó para reformar todo lo necesario porque fueron "tres años y medio queriendo resolver décadas de destrucción".



Por otra parte, puso de relieve el papel de Neuquén en la recuperación de la soberanía energética a partir del desarrollo de Vaca Muerta.



Macri destacó "el mérito" que le cabe al gobernador de Neuquén, Omar Gutiérrez, por el trabajo mancomunado entre la Nación y la provincia, que permitió que el yacimiento empiece a "ser hoy una realidad". Y aseguró que trabajando de esa forma la Argentina se convertirá "en uno de los grandes exportadores mundiales de gas y petróleo", posibilitando la creación de medio millón de empleos de calidad.