Kicillof le respondió a Pichetto: "Durán Barba dio la orden de golpearme"

El candidato a gobernador bonaerense del Frente de Todos, Axel Kicillof, aseguró hoy que es víctima de una campaña sucia "ordenada" por Jaime Durán Barba, al referirse a declaraciones del postulante a la vicepresidencia de Juntos por el Cambio, Miguel Pichetto, quien dijo que el aspirante a dirigir la provincia "también podría alentar el saqueo, el robo a bancos y matar gente".

"Estamos ante una campaña sucia. Da gracia que digan que yo voy a llamar a matar", indicó Kicillof consultado sobre los dichos de Pichetto, y apuntó directamente a Durán Barba, asesor del presidente Mauricio Macri.

"Creo que Durán Barba dio la orden de golpearme a mí", sostuvo el candidato y aseguró: "No quieren hablar del hambre, ni de las crisis educativas, ni de salud, por eso hablan estas cosas".

Kicillof insistió en que "deben haber dado la orden de atacarme a mí" pero dijo que no va a "responder acusaciones".

El dirigente ahondó en la polémica en torno al narcotráfico y calificó como un "fracaso" la política de la gobernadora María Eugenia Vidal para atacarlo.

Reiteró que "subieron" los indicadores de los delitos en territorio bonaerense y se refirió a los vinculados con narcotráfico, que, reiteró, "aumentaron 33%".

"La semana pasada me acusaron de cambiar de auto. Ahora me acusan de robar bancos. No sé si tomármelo en broma. Supongo que tendrá algún público", agregó sobre los dichos de Pichetto.

Añadió que con los equipos técnicos peronistas está diseñando un plan de seguridad "mejor" que el de la actual administración, porque "no funcionó".

Además, sostuvo que su equipo "aún desconoce" el estado financiero de la administración de Vidal, pero advirtió que los cálculos que maneja "dan un faltante de 50 mil a 80 mil millones de pesos para cerrar el año".

"Espero que no saquen la plata del PAMI u otro lado para cerrar los números", concluyó.