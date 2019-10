Al término del PT Los Pumas le ganan a Estados Unidos por 19 a 5

El equipo de Mario Ledesma se está despidiendo de Japón con una sonrisa. Tetaz Chaparro, Tuculet y Bruni son titulares. Agustín Creevy está en el banco de suplentes

KUMAGAYA, Japón

Env. especial

Por RODRIGO CHAGARAY

rchagaray@eldia.com

En el marco de la cuarta y última fecha del Grupo C, en el estadio Kumagaya Rugby Stadium de la Prefectura de Saitama, Los Pumas le ganan a la selección de Estados Unidos por 19 a 5. El objetivo de mínima para el seleccionado nacional de rugby es quedarse con este encuentro para quedarse con la clasificación directa al próximo Mundial (Francia 2023) que está reservada para los primeros tres equipos de cada grupo.

El comienzo del encuentro mostró a los dos conjuntos estudiándose durante los primeros veinte minutos de juego en los que poco pasó. Solamente un try bien anulado a Felipe Ezcurra por una infracción previa. De esa jugada nomás vino una sucesión de fases que puso a los norteamericanos a tiro de try, pero se defendieron bien Los Pumas y lograron salir del asedio.

Inmediatamente a continuación de eso vinieron tres tries argentinos, el primero por un buen despegue del debutante Juan Cruz Mallía que combinó con Nicolás Sánchez que se escapó solo hacia el in goal, después el platense Joaquín Tuculet, aprovechó en primera instanciabien un error de la defensa de Las Águilas, y luego metió una buena jugada personal para anotar dos nuevos tries con la camiseta albiceleste, hecho que lo posicionó, como uno de los máximos anotadores en la historia con 17 tries habidos en su cuenta personal. Sobre llegó el descuento norteamericano con el try en la bandera del capitán Brian Scully.

Se vienen los últimos 40 minutos de Los Pumas en el Mundial de Japón.

LA SINTESIS

Los Pumas: Nahuel Tetaz Chaparro, Julián Montoya y Santiago Medrano; Guido Petti y Matías Alemanno; Pablo Matera (C); Juan Manuel Leguizamón y Rodrigo Bruni; Felipe Ezcurra y Nicolás Sánchez; Santiago Carreras, Jerónimo de la Fuente, Juan Cruz Mallía, Bautista Delguy y Joaquín Tuculet. Entrenador: Mario Ledesma. Suplentes: Agustín Creevy, Mayco Vivas, Enrique Pieretto, Marcos Kremer, Tomás Lezana, Gonzalo Bertranou, Benjamín Urdapilleta y Matías Moroni.