Las tasas tocaron el nivel más bajo desde que se dispararon tras las PASO

El interés de las Leliq cerró en 71,915 por ciento promedio. Llegaron a estar casi en 86 por ciento. Subió el dólar y bajó la Bolsa

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) convalidó una baja de 105 puntos básicos de la tasa de las Leliqs respecto del cierre del lunes, que finalizaron en 71,915 por ciento, marcando el menor nivel desde el lunes 12 de agosto, el día posterior a lñas PASO en el que la moneda se devaluó casi un 30 por ciento.

En la primera licitación del día, el BCRA convalidó Letras de Liquidez a ocho días de plazo a una tasa promedio de corte que se ubicó en 71,875 por ciento, con un monto adjudicado de $108.070 millones.

En la segunda subasta, el monto adjudicado a ocho días de plazo fue de $148.336 millones a una tasa promedio de corte de 71,944 por ciento, siendo la tasa máxima adjudicada de 72 por ciento y la mínima 70,90 por ciento.

En tanto, en la Bolsa porteña el S&P Merval bajó 2,21 por ciento, arrastrado por la guerra comercial entre Estados Unidos y China y la incertidumbre a nivel local, mientras que el riesgo país cayó 1 por ciento hasta 2.084 puntos básicos por el buen rendimiento de los bonos denominados en dólares.

En el panel líder de la plaza porteña, Sociedad Comercial del Plata avanzó 1,91 por ciento, Aluar subió 1,32 por ciento, Grupo Financiero Valores trepó 0,77 por ciento, Central Puerto ascendió 0,25 por ciento y Transener ganó 0,23 por ciento.

En sentido contrario, Pampa Energía cayó 4,45 por ciento, Transportadora de Gas del Sur cedió 4,18 por ciento, Grupo Supervielle perdió 3,66 por ciento, Banco Macro bajó 3,33 por ciento y Grupo Financiero Galicia lo hizo 3,25 por ciento.

En el segmento de renta fija, los bonos denominados en dólares vieron subas subas a lo largo de toda la curva, en el que se destacó las ganancias del AY24 en 0,8 por ciento y el AA21 en 0,2 por ciento.

EN EL MUNDO

En la plaza internacional, las bolsas de referencia sufrieron fuertes bajas por por una escalada en la guerra comercial entre Estados Unidos y China.

Washington indicó que una nueva tanda de empresas chinas forman parte de la lista negra comercial, por lo que desde China aseguraron que tomaran medidas en consecuencia.

Los papeles de empresas argentinas que cotizan en Wall Street terminaron con una totalidad de bajas lideradas por Banco Supervielle (-6,7 por ciento), Pampa Energía (-6,6 por ciento), Transportadora Gas del Sur (-6,1 por ciento), Irsa (-5,6 por ciento) y Banco Macro (-5,5 por ciento).

Con las bajas de ayer, las principales acciones argentinas se alejaron de los máximos alcanzados en las ruedas post PASO tras un inicio de mes algo más decoroso, en un contexto de alta volatilidad frente a la incertidumbre con respecto al plan económico del próximo Gobierno, explicaron analistas del mercado.

RESERVAS Y DÓLAR

Las reservas internacionales del Banco Central finalizaron en U$S 47.986 millones, informó la entidad en su resumen diario de Variables Financieras. De esta forma, las Reservas quedaron US$ 84 millones por debajo del cierre del lunes (US$ 48.070 millones).

Por su parte, el dólar para la venta al público subió cinco centavos y cerró a $60,24 promedio en una jornada en la que la presencia del Banco Central fijó límites al precio del tipo de cambio, mientras que en el sector mayorista la divisa subió un centavo y finalizó a $57,85.

Gustavo Quintana, analista de PR Corredores de Cambio, comentó que la presencia del BCRA durante toda la rueda “marcó el nivel del tipo de cambio” y agregó que de esa forma el esfuerzo oficial “acotó la evolución del dólar mayorista” tolerando un mínimo avance respecto del cierre de ayer.

El volumen operado en el segmento de contado fue de U$S 312 millones y no se registraron operaciones en el segmento de futuros MAE.

En el mercado de futuros Rofex se operaron 73 millones de dólares, la mitad de lo que se operó el lunes.

Los plazos más cortos concentraron más del 55 por ciento de los negocios. Los meses de octubre y noviembre se operaron a $60,35 y $64,40, con una tasa del 68,58 por ciento y 77,97 por ciento.

El precio del dólar informal volvió a subir y cerró a 60,41 pesos.