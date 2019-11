Finalmente, Pizzi dejó de ser el DT de San Lorenzo

| Publicado en Edición Impresa

Juan Antonio Pizzi dejó de ser el entrenador de San Lorenzo por la mala campaña en la actual Superliga, en una decisión de mutuo acuerdo con el presidente del club, Matías Lammens.

“Pizzi se va. Ayer (por el miércoles) tuvimos una charla que hablamos con el de la situación”, confirmó el directivo en una entrevista con radio La Red.

La derrota ante Defensa y Justicia por 3-1 fue lo último que toleró el público “azulgrana”, que insultó al técnico y a la directiva durante el juego, y obligó a la salida del entrenador. El plantel quedó a cargo del DT de la reserva, Diego Monarriz, quien dirigió la práctica de ayer a la tarde.

“Hace dos semestres que no nos vienen saliendo bien las cosas, las responsabilidades son compartidas y habrá que ser autocríticos. Tanto con Jorge Almirón, como con Juan Antonio, creemos que hicimos lo mejor posible desde lo económico para reforzarnos y no se dio”, lamentó Lammens.

En línea con esa autocrítica, Lammens adelantó que “yo no voy a estar al frente del club pero el próximo presidente debería reducir el plantel, sacar los contratos en dólares (son alrededor de 15), que serán difíciles de pagar y no alteran la ecuación en término de rendimiento”.

Por su parte, Juan Antonio Pizzi, dejó una carta explicando los motivos de su salida. La misiva, que apareció por las redes sociales, dice: “Por mucho que me duela, es momento de dar un paso al costado. Son parte de mí desde que me recibieron con los brazos abiertos. Juntos logramos triunfos para el recuerdo, como lograr el Torneo Inicial”. Y agregó: “ Me gustaría agradecer a todas las personas que me han apoyado en esta nueva etapa, que por desgracia me toca concluir”.