Mariana Nannis denunció a Claudio Canggia por abuso sexual

Tras la denuncia mediática, Mariana Nannis realizó una presentación formal contra Claudio Caniggia, su ex marido, por abuso sexual. La investigación le fue asignada al Juzgado en lo Criminal y Coreccional número 18, según se conoció en las últimas horas.

Hace una semana, en su retorno a la Argentina, Nannis contó en un móvil un episodio concreto de violencia: "Eran las 4:30 de la mañana y (como) yo no quería tener sexo con mi marido, me agarraba y me pegaba. Después, se acostaba conmigo”.

Y agregó: “Cuando yo decía, llorando: ‘Me quiero ir, me voy a ir a Marbella’, él me pegaba y me decía: ‘Si te querés ir a Marbella, no te preocupes que yo te voy a mandar a matar. Yo soy amigo de Angelici, yo soy amigo de Macri, yo soy amigo de todos...’. Entonces a mí me cagaban a palos y no podía hacer la denuncia ni en Argentina ni en ningún lado”.

Y remarcó que Claudio le habría dicho: “Si me hacés la denuncia, tu cabeza va a rodar porque soy amigo de Angelici, de Macri”.

Hace más de dos meses, Mariana Nanis se sentaba en el living de Susana Giménez y denunciaba a Claudio Cannigia por violencia física y psicológica. Desde entonces, las acusaciones fueron en aumento y la relación se quebró totalmente.