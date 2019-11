VIDEO: Asprilla contó que unos sicarios le ofrecieron matar a José Luis Chilavert

El ex futbolista colombiano Faustino Asprilla se convirtió en las últimas horas en uno de los temas más comentados en las redes sociales por una escalofriante confesión que hizo en una miniserie documental sobre su vida, que empezó a ser emitida el fin de semana por un canal regional.

El ex delantero de 50 años sorprendió al revelar que después de un partido por las Eliminatorias al Mundial de Francia 1998 que su selección disputó con Paraguay en el estadio Defensores del Chaco, en Asunción, un sicario le ofreció poner fin a la vida del arquero paraguayo José Luis Chilavert.

El hecho ocurrió en 1997 y según contó Asprilla se encontró con un hombre, que tenía causas por narcotráfico y que sería encontrado asesinado años mas tarde, que le pidió "autorización" para ultimar al ex portero de Vélez y San Lorenzo de Almagro. í

Según relató Asprilla, Julio Fierro lo invitó a un hotel donde fue en compañía del también ex delantero Víctor Hugo Aristizábal. Fierro los esperó “con diez personas, borrachos” y rodeados de mujeres paraguayas.

“Nosotros aburridos porque habíamos perdido el partido (2 a 1) cuando, tin, llega el man (y dice): 'Necesitamos que usted dé una autorización (sic) que estos dos manes se van a quedar aquí en Paraguay, en Asunción, que quieren ir a matar a ese gordo Chilavert”, dijo Asprilla.

Fue entonces cuando el colombiano afirma que se negó rotundamente: “¡Pero ustedes están locos! ¿Cómo van a acabar con el fútbol colombiano? Eso no puede ser. No, no, no”, según recordó.

“En el fútbol lo que pasa en una cancha, se queda en la cancha. Ya Chilavert me metió el puño, ahí tuvimos alegato, nos expulsaron y ya, eso terminó ahí. Y esos sicarios ahí que 'no patrón, denos la orden”. De acuerdo a su testimonio, el paraguayo “nunca se dio cuenta de eso”.