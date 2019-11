Caos vial en la zona de Plaza Moreno por una marcha de cooperativistas

Organizaciones sociales, sindicales y políticas marchan a la Municipalidad de La Plata, en 12 entre 51 y 53, "en rechazo al despido de más de 500 cooperativistas", en una movilización masiva con cortes de calle en las inmediaciones de Plaza Moreno.

El jefe de Gabinete municipal, Oscar Negrelli, dijo en diálogo con La Redonda que "lo que hay es una necesidad de cuidar los fondos que son de todos los platenses" y sostuvo que hoy las cuadrillas "van a estar trabajando normalmente". "Si uno va a las delegaciones de los barrios se va a encontrar con la gente trabajando", afirmó. Negrelli se refirió en este marco a las protestas realizadas ayer en la avenida 32 al señalar que "cuando el director del Casco Urbano, ante denuncias de vecinos de que no veían a los cooperativistas a la noche en el turno que les correspondía con el barrido y limpieza, generó un cambio para una mayor cantidad de controles y ahí aparecieron las protestas".

"En el Palacio Municipal nos llama mucho la atención que un dirigente del kirchnerismo que se apropió de una cooperativa que da las altas y las bajas, esta persona que decide quien trabaja y quien no trabaja, antes de hacer una reunión con las autoridades municipales, realiza una conferencia de prensa con Florencia Saintout, que perdió recientemente por más de 10 puntos", expresó el funcionario.

Cabe destacar que en un comunicado, los organizadores de la movilización expresaron que marchamos "en rechazo a los despidos de más de 500 cooperativistas que llevó adelante la gestión de Julio Garro, como también de trabajadores de la salud municipales, entre ellos una delegada de ATE". "Según datos oficiales, el Gran La Plata es de las regiones más castigadas por las políticas económicas y sociales, 32% de pobreza, 6,5% de indigencia y 10,5 % de desempleo (datos del primer semestre del año) son los indicadores que demuestran el panorama dramático que atraviesan miles de platenses", señalaron.

Los manifestantes sostienen que se trata de “decisiones arbitrarias e insensibles ante la difícil realidad que se vive en los barrios populares de la Ciudad". De acuerdo con el comunicado se espera que durante la marcha se realice "un pronunciamiento de repudio al Golpe de Estado en Bolivia y brindará su apoyo a Evo Morales y al pueblo boliviano que está sufriendo los embates del poder financiero internacional y sus cómplices de la derecha más reaccionaria".

Siguiendo con las declaraciones al programa conducido por Mariano Pérez de Eulate, Negrelli dijo que "el intendente no está dispuesto a que esta cuestión se partidice. Estamos en un momento de situación económica donde nadie va a jugar con el trabajo de nadie. Y como tenemos que rendir cuenta, tenemos que rendir cómo se gastan los fondos públicos. El intendente nos ha planteado que ya en el próximo presupuesto elevemos el fondo para este subsidio de 200 mil pesos que él anunció en la campaña. También nos manifestó la idea de una reconversión de cooperativistas en un voluntariado social para la capacitación de atención de riesgos, con talleres en cada barrio, que puedan hacer un trabajo efectivo y real, capacitándose, a través de un trabajo con la Universidad. Hay un intento de desvirtuar controles, de que la gente haga por lo que se le pague. El que no trabaja no cobra".

Pasado el mediodía, referentes de las organizaciones movilizadas advirtieron que permanecerán en el lugar "hasta que nos reciban las autoridades".

Por otra parte, trabajadores de Loterías y Casinos realizaban cortes de calle intermitentes frente a ese organismo provincial situado en 46 entre 6 y 7. “Hubo descuentos de viáticos y horas extras, y esa plata se liquidó igual. No sabemos a dónde fue a parar”, sostuvieron manifestantes. En este marco, la arteria presentaba lapsos con restricciones viales y se complicaba transitar por ese sector.