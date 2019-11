El futbolista argentino que fue expulsado de la MLS y las causas

El ex futbolista de Racing, Brian Fernández, fue expulsado sorpresivamente de la Mayor Lague Soccer (MLS) de Estados Unidos y ya no pertenecerá al Portland Timbers, equipo en el que el argentino había marcado 11 tantos en 19 encuentros.

Vale destacar que pese a que no hay una explicación oficial, en los medios estadounidenses se deslizó que la medida fue tomada debido a un incumplimiento del jugador con el Programa de Abuso de Sustancias y Salud Conductual (SABH, por su siglas en inglés), en el que el propio Feernández se había inscripto hace un mes.

"No me siento un tonto pidiendo ayuda. Tenía miedo de cometer errores, por eso tomé esta decisión. Me estaba quedando sin fuerzas, necesitaba esto para no terminar mal", había reconocido el jugador en su momento.

"Major League Soccer ha rescindido el contrato de Brian Fernández y el jugador ha sido eliminado de la lista de Timbers. Transacción: El delantero Brian Fernández fue eliminado de la lista de Portland Timbers (finalización del contrato)", fue el breve comunicado que emitió la institución al respecto.

Vale recordar que los problemas de Fernández con las drogas salieron a la luz en 2015, cuando militaba en Racing, diera positivo a un control antidopaje por cocaína que le generó un año y medio de sanción.