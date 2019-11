El ranking de socios Pincha, en diez claves para entender su funcionamiento

Llegó la hora de la verdad en lo referido al ranking de socios de Estudiantes, que el sábado 30 de noviembre saldrá a la cancha para el partido que el Pincha jugará contra Atlético Tucumán en el renovado escenario de 57 y 1.

A continuación, diez claves para entender mejor cómo es su utilización, el manejo y la implementación de un sistema novedoso para el fútbol argentino, a tono con un escenario de primer nivel.

1

El primer partido que se utilizará el ingreso es el partido contra Atlético Tucumán, el sábado 30/11. Desde ayer está habilitada la web de socios (https://portalsocios.estudiantesdelaplata.com) para inscribirse y recibir los datos de la sumatoria de puntos. Y a partir del lunes 25 se podrá hacer el canje. Es importante aclarar que los abonados a platea (los que ya tienen butaca en 115, 55 o en calle 1) no tendrán que participar de este canje que es sólo para concurrir a la popular. Pero sí estarán obligados a tener la cuota al día para ingresar. Al ser abonado el sistema automáticamente bloquea la posibilidad de canje de bono. El canje se realizará mediante la App, el portal de Socios o en la Sede.

2

Según informó el Club saldrán al canje alrededor de 16 mil localidades, distribuidas en las populares de la calle 57 (la totalidad de la tribuna) y 55 (el sector alto). Los socios tendrán la posibilidad de elegir a cuál de las dos tribunas quieren ir, dependiendo de la disponibilidad.El bono es personal e intransferible. El acceso por molinetes será mediante DNI, nuevo carnet con QR impreso o con el Carnet Virtual de la App.

3

Los abonados no tienen que canjaer, pero es importante que realicen su inscripción a la web porque el ranking funcionará más adelante para la venta de entradas en caso de expendio cuando Estudiantes juegue como visitante o partidos de Copa Argentina en cancha neutral. Puede ser de utilidad para realizar canje de integrantes del Grupo Familiar que no sean abonados, o cuando el ranking se utilice para partidos en carácter de visitante o en cancha neutral y se realice venta de generales y/o plateas. Para contemplar los casos de los socios del interior, tendrán un cupo y un ranking propio.

4

Es importante remarcar que su un socio ingresa como abonado, palquista o invitado, igual suma puntos por asistencia al partido. El cómputo se da en la activación del molinete, en el control de accesos, independientemente del sector o tipo de acceso que se tenga.

5

La gran pregunta es ¿cuántos puntos son necesario para poder ingresar? Hoy no hay respuesta, porque de la totalidad de socios hay algunos que no tienen intenciones de ir a la cancha (son socios del golf o para practicar actividades deportivas) y otros que ya tienen un lugar asegurado por haber sacado un abono a las plateas de 1, 115 o 55. Se calcula que hay unos 11 mil socios que ya tienen un lugar asegurado. Si a eso se le suma que saldrán 16 mil generales para el canje son 27 mil los que podrán estar presente. Los tres mil restantes son para socios del Interior y un 15% que será sorteado entre los socios que no reúnan condiciones para ingresar por puntos. Un sector es reservado para prensa y protocolo Superliga.

6

En los grupos familiares, el titular es quien tiene potestad de canjear por todo el grupo. Por ejemplo, si entre todos suman 4090 puntos, el titular es quien puede pedir las generales para todo su grupo a cargo, aunque su puntuación sea menor y no llegue a los mil puntos. Si el titular es abonado deberá realizar el canje para todos los integrantes del grupo menos para sí mismo.

7

Los partidos que se disputaron con anterioridad en el Estadio Único o en Quilmes no suman para el ranking. La asistencia a partidos se comenzará a computarse a partir del primer partido en 57 y 1. El motivo es la inexistencia de registros completos de la actividad anterior.

8

En caso de realizar un canje y no asistir al partido, el Club informó que le descontará 240 puntos al socio en cuestión. De todos modos existe la chance que se realice la baja hasta 24 horas antes del partido, liberando la entrada para otro socio. Si un socio no cargase sus datos para el canje en los días indicados, no podrá hacerlo durante los días siguientes en rangos inferiores. Sólo el último día, si hubiese remanente.

9

El socio que no llegue con puntos deberá anotarte para el sorteo. Un 15% de la capacidad disponible del estadio va a quedar asignada para acceso por sorteo. El sorteo es por grupo familiar. De salir sorteado, el titular del grupo puede realizar el canje de uno, varios o todos los integrantes del grupo familiar.

10

Ante cualquier duda funcionará un centro de atención en 1 y 54. Ante cualquier error a la hora de aportar datos en la web, el socio tednrá que enviar un mail a socios@estudiantesdelaplata.com o comunicarte telefónicamente o en la oficina de socios de la Sede Social.