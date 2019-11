Vandalismo en una escuela de Arturo Seguí: "no se llevaron nada por que ya nos robaron todo"

Un establecimiento educativo de Arturo Seguí fue blanco en las últimas horas de un ataque vandálico que, según la primera hipótesis, se perpetró en el marco de un intento de robo.

El hecho tuvo lugar este sábado, en horas de la madrugada en la Escuela Municipal Las Algarrobas ubicada en calle 411, entre 151 y 152 e involucró a tres sujetos que fueron sorprendidos por una funcionaria de la institución.

En base a la reconstrucción que han realizado los investigadores, se apunta a que los tres individuos lograron entrar al edificio tras vulnerar una de las puertas secundarias del edificio con una barreta.

Sin darle importancia a la alarma que se activó tras el ingreso, los sujetos registraron el establecimiento a sus anchas hasta que dieron con la oficina en la que fueron encontrados por la directora del secundario.

Según precisaron las madres y las maestras que dialogaron con este diario, la directora había acudido al lugar luego de que se activará un alerta de monitoreo. Detrás de ella llegó una patrulla de la empresa de seguridad contratada.

Pensando que ya no había nadie en el interior del establecimiento, la autoridad del colegio ingresó con el objetivo de revisar los faltantes y las roturas provocadas.

Fue en esa recorrida que realizaba por las instalaciones que la mujer se topó cara a cara con los tres sujetos implicados. A raíz de este imprevisto encuentro la directora salió corriendo del lugar y pidiendo ayuda a los trabajadores de seguridad.

En ese ínterin los malvivientes aprovecharon para darse a la fuga por un descampado. Para ese entonces, además de la directora y de los trabajadores, por el sonido de la alarma al lugar habían llegado algunos padres de alumnos que viven en esa zona.

Una de las madres que dialogó con este diario expresó su pesar por esta situación que se vuelve a repetir en menos de quince días. Es que hace casi dos semanas, Las Algarrobas había sido víctima de un robo.

En ese hecho de inseguridad se llevaron, entre otros objetos de valor, la totalidad de los cubiertos. Debido a esta circunstancia, desde ese día vienen sufriendo importantes complicaciones para darle de comer a los chicos.

"Esta vez no se llevaron nada, por que no había nada. Ya nos robaron todo. Estamos cansados de vivir esta situación. Ya no sabemos qué medida tomar para evitar los robos" dijo con indignación una de las mamás que habló con EL DIA.

"Ahora sufrimos sólo roturas y afortunadamente no le pasó nada la directora. Pero mañana volvemos a los mismo. Estoy segura que si esta noche no viene alguien a cuidar la puerta nueva que se instaló, se la van a robar" sentenció la vecina al tiempo que pidió más presencia policial en la zona.