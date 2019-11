El duelo de los hinchas de River y Flamengo en las tribunas

La tribuna norte, lugar reservado para los hinchas de River, alzó su voz temprano cuando reconoció la canción de Los Rodríguez "Para No Olvidar" y como respuesta, de la tribuna sur, con los de Flamengo, bajó una catarata de silbidos.



Los simpatizantes con la banda roja en el pecho volvieron a saltar en el lugar cuando desde los altoparlantes se escuchó "Imposible" de la banda argentina Callejeros, un clásico de los últimos tiempos en el otro Monumental, el de Núñez.



Los brasileños agitaron los brazos, en sincronía, en una coreografía bien ensayada para la previa y su cántico en portugués se escuchó hasta en la altitud de los cerros que rodean al estadio de Universitario.



La banda de sonido de la final única de Copa Libertadores matizó con clásicos de la bossa nova con más rock argentino con intérpretes como La Mosca, Fabulosos Cadillacs, los Auténticos Decadentes y Andrés Calamaro. Luego, se escuchó "No Me Arrepiento De Este Amor" de la recordada cantante de música tropical, Gilda.



Cuando la música cesó de los parlantes, hubo un mano a mano entre las hinchadas, "a capella", que dejó como ganador a los de Flamengo, más efusivos y ruidosos.



River se recuperó cuando observó el ingreso de los jugadores, con Leonardo Ponzio a la cabeza, a la zona del vestuario. Desde entonces, los riverplatenses calentaron las gargantas en un partido especial. Y así se escuchó: "¡Vamos, vamos River Plate!" o "¡Tomala vos, dámela a mí, el que no salta, murió en Madrid!", en obvia referencia la Superfinal ganada ante Boca el año pasado.



Mientras tanto, en las plateas laterales, las camisetas de unos y otros se mezclaron y acompañaron lo que dictaron los de la cabecera tan expectantes como el resto por la salida de los equipos.



La salida de los jugadores, para el calentamiento competitivo previo, resultó un show aparte y dio cuenta que la proximidad del partido era un hecho.



Los globos rojos y blancos le dieron algo más de color al evento con un hincha de River ansioso por ver la pelota rodar.



La norte, la de los millonarios, a puro rojo y blanco. La sur, con los fanáticos del equipo "del pueblo", teñida de rojo y negro. Separados por camisetas, unidos por una misma pasión en una nueva edición del eterno cruce entre los del norte y del sur, esta vez en la capital de Perú, con una Copa Libertadores de por medio.

⚪🔴 ¡Del Monumental de Buenos Aires al Monumental de Lima! #River sueña con su quinta #Libertadores pic.twitter.com/AEX7rDJaCK — CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) November 23, 2019