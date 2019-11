Angelici, duro con Riquelme: “Vamos a dejar que el hincha de Boca siga teniendo a su ídolo”

El presidente de Boca, Daniel Angelici, se refirió ayer a la participación del ídolo del club Juan Román Riquelme en la lista opositora que encabezan Jorge Amor Ameal y Mario Pergolini y sentenció: “Quizás hay cosas que ni yo ni ustedes se animen a decir de un ídolo como él, pero vamos a dejar que el hincha de Boca siga teniendo su ídolo”.

En conferencia de prensa, el máximo mandatario xeneizetambién enfatizó que “no me sorprendió lo que hizo Riquelme. Es un ídolo del club y dejémoslo, que la gente lo siga teniendo como hincha”.

En cuanto a las declaraciones del otro candidato opositor en las elecciones del 8 de diciembre, José Beraldi, quien en un comunicado mencionó que Román había pedido algunas cosas inaceptables, afirmó: “No me corresponde a mí interpretar lo que dijo. Aunque yo y muchos de los que están acá sabemos de qué se trata”.

Y luego comentó: “Tengo una manera muy frontal y lo conozco a Riquelme, lo primero que teníamos que hacer era el integrarse, conocer al candidato del oficialismo, al socio. No servía incorporarlo para ganar una elección y a la semana estar peleados”.

Por último, dijo: “Él habló de integrarse si había unidad y no la hubo. Me imaginé que al no haber unidad el ídolo se quedaba en casa y después cualquiera que ganaba se ponía a su disposición”.

Más tarde Riquelme le contestó al presidente de Boca. Dijo que fue él quien lo empujó a irse a Argentinos. “Vamos a ver si en ocho años no puedo ganar una Libertadores con Boca”, tiró. Y luego lanzó un dardo: “No todo se puede comprar”.