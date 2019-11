Memes y bronca de hinchas de Estudiantes: colapsó la web del canje de entradas para Uno

Hoy a las 10 de la mañana arrancó el canje de entradas para decir presente en el nuevo estadio de 57 y 1 el próximo sábado, cuando Estudiantes reciba a Atlético Tucumán. Este partido marcará el debut oficial del Pincha en Uno, por lo que hay una enorme expectativa ya que ningún hincha quiere quedarse afuera.

Pero fueron pocos los que durante las primeras horas pudieron terminar el trámite con éxito ya que colapsó el sistema. Tal como informó hoy EL DIA, pese a que hay tiempo hasta mañana a las 22 para hacer el canje, y que quienes posean más de 1900 puntos en el ranking tendrán su entrada asegurada, fueron varios los socios que utilizaron las redes sociales para expresar su bronca. Otros utilizaron los memes para dar cuenta de que no podían conseguir su pase a las tribunas del flamante estadio.

Incluso hubo varias denuncias de que al intentar ingresar al sitio, automáticamente les aparecía que habían entrado con otro usuario que no era el propio. Y a todos les coincidía el mismo nombre de usuario, por lo que claramente se trató de un error del sistema.

Pasado el mediodía persistían los inconvenientes para poder canjear los tickets y el cartel de "502 Bad Gateway" era una constante. Incluso en algunos casos al ingresar al sector de "Eventos" se informaba que no había ninguno disponible. A otros les dejaba llegar hasta el momento de elegir qué cabecera querían ocupar, pero al dar click en "canjear" se informaba en el sitio de un "error interno". Es por eso que el club frente a la confusión y falta de información, pasadas las 14, desde la cuenta oficial del Pincha tuitearon:

Con el correr de las horas la desesperación iba en aumento, y la impaciencia ganaba terreno. Es por ello que las redes sociales se inundaron de críticas a un sistema que en su debut causó varios trastornos.

Estos son algunos de los mensajes que los usuarios dejaban en Twitter:

Che, recién entré al portal de socios y me abrió el perfil de otra persona si. Que haga nada... me parece una falla de seguridad grave. Por favor comunicar a soporte técnico, estoy disponible para que me contacten y dar más detalles.