Pidió algo de comer en un kiosco del centro, no le dieron y se robó una bicicleta

El hecho tuvo lugar en la zona de Plaza San Martín el domingo por la tarde, cuando una joven se encontraba atendiendo el kiosco situado en 6 entre 54 y 55.

Tan poco era el movimiento en la calle a esa hora que la chica pudo darse cuenta que un grupo de jóvenes había pasado por el frente del local varias veces.

Si bien este continuo paso le había llamado la atención, no le había generado mayores sospechas hasta que uno de ellos ingresó con la intención de pedirle algo de comer.

Según lo relatado ayer a EL DIA por la chica, “me dijo `che amiga, no tenés nada para darme`. Entonces le dije que no podía porque estaba toda la mercadería controlada”.

Siempre en base al relato de la joven, el joven estuvo varios minutos en el local hasta que se cansó de insistir y se fue.

La joven creyó que el incidente había llegado a su fin al retirarse aquél del lugar. Pero lo que no advirtió ella fue que “mientras me ocupé de retomar la tarea de inventario de mercadería, aprovechó para robarme la bicicleta, que la había dejado en la vereda sin colocarle el candado”.

Se trata de una unidad de rodado 26, color gris plata, que resulta indispensable para la joven ya que se trata del medio de transporte que utiliza para movilizarse hasta su trabajo y para asistir al colegio donde cursa sus estudios del nivel secundario.

Cuando ya la creía perdida, el destino quiso que pudiera recuperarla. ¿Cómo?, lo contó ella: “una amiga pasó este lunes en micro por la cuadra de 54 entre 7 y 8, la vio en la vereda de la sede de Estudiantes y me avisó. Luego fue mi mamá y me la trajo. No sé por qué este muchacho la abandonó. Es misterio”.