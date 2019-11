Uno de los candidatos en Boca denunció que hay "300 muertos" en el padrón de socios

En la dura pelea que se ha planteado en Boca de cara a las elecciones del 8 de diciembre sonaron muy fuertes las declaraciones de Jorge Amor Ameal que denunció graves irregularidades en los padrones de socios habilitados para participar del comicio.

Ameal habló de "300 muertos" en el listado de asociados; "No es transparente la forma en la que entran los socios adherentes (...). No es serio. Hay ocho mil socios que pasaron de adherentes a activos. Nosotros fuimos a Comodoro Py a plantearle esta situación. Hay 300 muertos, es una barbaridad", señaló el candidato a presidente.

En esa línea también advirtió: "¿Cómo no averiguás los muertos, cómo no lo puede averiguar el oficialismo? Nosotros llevamos a la Justicia este problema y ellos lo van a determinar. Los ocho mil que cuestionamos tienen que hacerlo antes de la elección porque queremos saber si esas ocho mil personas están en condiciones de votar o no".