Malevo sigue internado con suero y respirador

| Publicado en Edición Impresa

Malevo, el border collie de 12 años baleado el jueves durante una entradera, sigue internado en la Facultad de Veterinaria con respirador y suero, le contaron sus dueños a EL DIA. “Lo fuimos a ver el viernes y está estable, con suero y oxígeno”, señaló Iván Santoni (72), hermano y vecino de Renato (76), víctima del asalto ocurrido en 52 y 170.

Según explicó el hombre, la familia podrá volver a verlo hoy para saber cómo sigue su evolución. En esa línea, Iván indicó que “ojalá pueda mejorar, está dormido. Yo lo llamé, pero no reacciona, parece no escuchar”. Sin embargo, remarcó, “vi que respiraba bien”. Por otra parte, informó que “Renato está un poco caído por lo que pasó, estamos un poco asustados”. “Uno piensa si se podría haber evitado. Yo estaba en el comedor mirando el noticiero y no escuché nada, esa es la impotencia mía. Si él no venía a avisarme yo no me enteraba”, culminó.

Como informó este medio en su edición de ayer, el hecho ocurrió cerca de las 20.20 en un inmueble de Los Hornos. Cuatro intrusos le dispararon en la cabeza a Malevo y sorprendieron a Renato y a su esposa. Tras amenazarlos con el arma, escaparon con 35 mil pesos, una mochila, un televisor y una escopeta.