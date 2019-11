Hamilton ganó su sexta corona en la F1 y acecha el récord de Schumacher

Con esta conquista, el piloto británico dejó atrás a Juan Manuel Fangio en cantidad de títulos en la máxima categoría del automovilismo

Lewis Hamilton sigue haciendo historia. En Estados Unidos llegó a los seis títulos en la Fórmula 1 y superó a Juan Manuel Fangio, que cuenta con cinco, y quedó a sólo uno de Michael Schumacher, máximo ganador de campeonatos en la categoría.

Llegó a la Fórmula 1 en 2007, donde compartió el equipo McLaren con Fernando Alonso, que en ese momento ya era bicampeón mundial. Tras varias asperezas y una ruptura de relación entre ambos, el español abandonó la escudería un año después para pasar a Ferrari. Hamilton se quedó y en 2008 logró su primer campeonato.

El primer título llegó tras una carrera para el infarto en Brasil. Felipe Massa, de Ferrari, parecía que se llevaba el laurel, pero el británico consiguió el puesto que le faltaba para ser campeón en la última vuelta y festejó en Interlagos, con sólo 23 años, 9 meses y 26 días.

Tras algunos años de incertidumbre en McLaren, Hamilton pasó a Mercedes en 2013, reemplazando a Michael Schumacher. Un año después llegó su segundo campeonato, tras 11 victorias en la temporada. En 2015 llegó su tricampeonato mundial, con 10 triunfos y una batalla intensa con Nico Robserg, su compañero de equipo.

El 2016 fue para Rosberg, que a final de año se retiró de la Fórmula 1. Valtteri Bottas llegó al equipo para ocupar su butaca y Hamilton consiguió su cuarto campeonato en 2017, donde peleó con la Ferrari de Sebastian Vettel.

En 2018 también tuvo a Vettel como su principal rival, aunque el británico sacó mayor diferencia y festejó el quinto campeonato mundial. Allí alcanzó a Juan Manuel Fangio.

La temporada actual fue abismal para Hamilton. Las dos Ferrari no tuvieron el rendimiento esperado en el primer semestre del año y el inglés sacó ventaja rápidamente. Su rival fue Bottas, quien no pudo alcanzarlo, y Hamilton logró su sexto título, quedando a uno de Michael Schumacher.

”Siempre he dicho que alcanzar el récord de Michael no es un objetivo, no me gustan los récords y cosas así, siempre pensé que estaba muy lejos y ahora, incluso si está muy cerca, todavía parece muy lejos “, dijo Hamilton.

“No voy a pensar en eso ahora y quiero aprovechar el momento porque nunca se sabe lo que pasará mañana”, agregó el brtánico.

“Valtteri hizo un excelente trabajo y tuvo una gran temporada”, dijo, rindiendo homenaje al finlandés que todavía era el único que podía evitar que ganara el título mundial por sexta vez.

Hamilton acabó segundo en el GP de Estados Unidos. El piloto británico completó las 56 vueltas al Circuito de las Americas, en Austin (Texas), donde se corrió la prueba, con un tiempo de 1:40.503.

Su compañero de equipo, el finlandés Valtteri Bottas (1:40.351), fue el ganador de la prueba, y lograron un nuevo doblete para la escudería Mercedes, mientras el holandés Max Verstappen, de Red Bull, les acompañó en el podio y el monegasco Charles Leclerc acabó cuarto. Hamilton aseguró el título cuando aun faltan otras dos carreras: Brasil y Emiratos Árabes.