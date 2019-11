“Seguiremos defendiendo la democracia desde el Congreso”

“En poco más de un mes, este equipo deja de gobernar. Pero nuestro compromiso sigue intacto y con una presencia sólida en el Congreso vamos a seguir defendiendo la democracia y aportando para que los argentinos salgamos adelante de manera genuina”, dijo anoche el presidente Mauricio Macri. Agregó que el próximo 10 de diciembre dejará de estar al frente de la Casa Rosada con “orgullo” por las bases sentadas por su Gobierno, iniciado a finales de 2015.

“Esto me llena de orgullo porque son logros que quedan. Donde antes no había nada hoy hay cimientos sólidos que construimos entre todos y con mucho esfuerzo”, dijo Macri en un discurso brindado en el marco de los festejos por los 150 años del diario La Nación.

Macri aseveró que en los últimos cuatro años en Argentina hubo “un clima de libertad de expresión y de prensa” y que su Ejecutivo “no usó el poder para premiar a los amigos y castigar a los opositores”.

“Pudimos tener un Gobierno que no robó, que no ocultó, que no abusó del poder. Un Gobierno que rindió cuentas y que todo el tiempo generó herramientas para que su gestión fuese más transparente y que nunca, jamás, negó la realidad”, aseguró y añadió: “Es cierto que no terminamos de solucionar los problemas estructurales de nuestra economía, pero empezamos a hacerlo”.

MENSAJES A ALBERTO

Macri dijo que le “tranquiliza” que Alberto Fernández, presidente electo, “haya incluido en sus propuestas el equilibrio fiscal, la voluntad de seguir promoviendo un modelo exportador y mantener un tipo de cambio competitivo”.

Más temprano, El ministro del Interior, Obras Públicas y Vivienda, Rogelio Frigerio, le deseó “éxito” a Fernández si pretende reducir las tarifas energéticas y a la vez aumentar la inversión en la materia, pero consideró que “será difícil” que ambas cosas sucedan juntas.