Estremecedor: Granata, ¿hacía que la hija de Biasotti los viera teniendo sexo?

A pesar de que lo intente, Granata no puede despegarse de su costado mediático. Ahora, la diputada electa por la provincia de Santa Fe, quedó involucrada en la denuncia que Anna Chiara Del Boca le hizo a su padre, Ricardo Biasotti, por abuso.

Así lo informó Juan Pablo Fioribello, defensor de la familia Del Boca, quien contó que tanto la rosarina como Biasotti “la obligaban a presenciar actos sexuales con ella de 6 ó 7 años en la misma habitación”.

Según Fioribello, “Ella -Anna Chiara- habló de las aberrantes situaciones que vivió en su infancia vinculadas con su padre y tiene intenciones de hacer una denuncia por abuso sexual agravado”.

Biasotti y Granata, se sabe, mantuvieron un breve romance aunque la relación quedó en muy buenos términos. El año pasado, cuando Anna Chiara contó escabrosos detalles sobre su padre, la ex participante de “Gran Hermano” salió a defender a su ex pareja en diferentes medios.

Raquel Holway, que asesoró a la familia Del Boca, reveló que la hija de la actriz podría accionar civil y penalmente tanto contra Biasotti como contra Granata.

“Granata en sus declaraciones de los últimos días se pone en tiempo y espacio en ese lugar al decir que era la novia de Ricardo Biasotti entre 2004 y 2005. Y los dichos de Anna Chiara son de 2004 ante el juzgado civil. Estaban en la causa los dichos donde aseguraba que el padre con la novia la ponían en el medio a ver películas con personas desnudas en televisión y los veía haciendo... Lo relataba como habla una nena de cuatro años”, agregó Holway.

“Me han acusado de muchas cosas en mi vida. Hombres y mujeres. Injurias de todo tipo. Pero nunca me han acusado de algo tan grave. Acá hay un limite. No hace ni falta que diga que la acusación es falsa”, aseguró Amalia Granata, y agregó: “Es una operación de la política tradicional, de los fanáticos e intolerantes, que no aceptan la idea de que alguien como yo, o miles de santafesinos que nos votaron, o millones de argentinos, pensemos diferente y tengamos participación en la política”.