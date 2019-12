El Arzobispado de La Plata emitió un comunicado sobre el cura Lorenzo, acusado de abuso de menores

El Arzobispado de La Plata emitió hoy un comunicado oficial sobre el caso del cura Eduardo Lorenzo, el sacerdote que es investigado por los presuntos delitos de abuso y corrupción de menores contra al menos cuatro jóvenes que concurrían a la iglesia Inmaculada Madre de Dios de Gonnet.

Se trata de un documento firmado por el Tribunal Eclesiástico y en consta de ocho puntos específicos donde la autoridad religiosa local menciona las acciones que tomó este año en torno al caso y asegura haber “respetado el trabajo de la fiscalía”. Asimismo, el Arzobispado descarta que haya intimidado a supuestas víctimas, desmiente que el acusado fuera confesor del padre Grassi y se predispone a estar atento a los avances en la justicia penal y a mantener informado de lo ocurrido al Vaticano.

En el primer ítem, el organismo religioso sostiene que “pidió una investigación complementaria que se desarrolló en los primeros meses de este año con nuevas consultas y nuevos testimonios, orientada a conocer el comportamiento de Lorenzo en los últimos diez años”. A su vez, explica que “en ese entonces el Arzobispo -Víctor "Tucho" Fernández- visitó el templo del Pbro. Lorenzo porque debía visitar por primera vez todas las parroquias de la Arquidiócesis”.

Además, señala que “dado que en marzo se reabrió la investigación en la Justicia y hubo otras denuncias ante la Fiscalía, pidió a este Tribunal que siguiera atentamente la evolución del caso. A partir de ese momento este Arzobispado ha evitado emitir opiniones respetando el trabajo de la Fiscalía”.

En el documento se indica que “en julio el Arzobispo, por prudencia, decidió tomar una medida de precaución prohibiendo al sacerdote Lorenzo cualquier actividad con menores de edad”.

Otro de los puntos desarrollados es que “recientemente el Arzobispado tuvo acceso a las actuaciones de la Fiscalía en ordena conocer el tenor exacto de las acusaciones de los nuevos testigos presentados y completar su propio informe. Se ha preferido tomar como base las acusaciones presentadas en la Fiscalía dado que el abogado Gallego ha dicho falsamente que el Arzobispo ‘mandó carta documento a las víctimas, trató de interferir en la investigación penal’”.

La autoridad religiosa comunica en ese sentido que “no existe ninguna carta documento del Arzobispo a supuestas víctimas y ha evitado toda acción que pudiese interpretarse como interferencia" y que "sólo hay una carta enviada por este Tribunal en respuesta a otra del Sr. Frutos, que no es una víctima".

En otro punto, en el que insiste sobre las declaraciones del letrado, expresa que “contrariamente a lo que afirma el abogado, el Arzobispo ordenó enviar a la Fiscal toda la información que hay en el Arzobispado y el legajo completo del Pbro. Lorenzo, incluyendo las acusaciones presentadas al Arzobispado en su momento".

Según se destalla, “el pedido de información de la Fiscal, como consta en los sellos, llegó un día viernes y toda la información se envió el lunes siguiente. La colaboración con la justicia fue plena, por lo que no puede hablarse de forma alguna de ocultamiento”.

Otro de los puntos abordados en el documento es la licencia que el arzobispo “Tucho” Fernández concedió a Lorenzo tras un pedido de este. Al respecto, se explica que “en octubre se acordó con Lorenzo una licencia como párroco. Por ello se le asignó una residencia, donde no hay actividades con menores de edad”, Se añade, además, que “en este momento el Pbro. Lorenzo no posee ningún cargo eclesiástico, de manera que no haya lugar para sospecha alguna”.

Para el Tribunal Eclesiástico “dado que el Pbro. Lorenzo no tiene hasta el momento ninguna condena, las medidas tomadas son las que corresponden en estas instancias de la investigación. El Arzobispado ha informado y consultado a la Congregación para la Doctrina de la Fe de la Santa Sede, que es la responsable de resolver en casos de abusos de menores e indica los pasos a seguir”.

En el último punto del comunicado, el Arzobispado se refiere a las versiones que vincularon a Lorenzo como confesor del padre Grassi. En ese orden, manifiesta que “se percibe que se intenta conectar este caso con el del Pbro. Grassi, pero la información es falsa”.

En el cierre de la misiva se manifiesta que “la Fiscal ha desarrollado una investigación cuidadosa, con testimonios en contra y otros que los contradicen, y posee más de 500 fojas. Nosotros respetamos ese trabajo y preferimos no anticipar conclusiones. A medida que se sucedan las próximas instancias de este caso, el Arzobispado irá completando la información para la Congregación romana, que finalmente deberá expedirse”.