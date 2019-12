Con la Bombonera cerrada, el "Día del hincha de Boca" reunió a los Xeneizes en el Obelisco

Los hinchas de Boca Juniors celebraron su día (12 del 12) en el Obelisco de la ciudad de Buenos Aires, en donde se reunieron esta tarde ante la imposibilidad de ingresar a la Bombonera, ya que el presidente saliente, Daniel Angelici, no permitió que el festejo se realizara en el estadio.



Los hinchas celebraron con banderas, bombos y sombrillas que acompañaron sus cánticos, mientras que en la zona se observó una nutrida presencia policial.



Pasadas las 19 se registraron algunos incidentes cuando efectivos policiales quisieron levantar algunas parrillas instaladas sobre la avenida 9 de Julio y un grupo de hinchas arrojó piedras y botellas.



Una persona resultó detenida por resistencia a la autoridad y cinco parrillas fueron secuestradas, informaron fuentes policiales.



El "Día del hincha de Boca" se celebra desde que los hinchas se autoconvocaron por las redes sociales el 12 de diciembre de 2012 (12/12/12), como homenaje al histórico apelativo de Victoriano Caffarena, el hincha "xeneize" que acompañó la gira europea de Boca en 1925, y a quien el diario "Crítica" llamó el "jugador número 12".



En 2013, la dirigencia de Boca -que encabezaba Angelici desde 2011- decidió abrir las puertas de la Bombonera y organizar la jornada con la actuación de grupos musicales y entrada gratuita, algo que se repitió hasta 2017.



El año pasado no hubo festejos porque Boca venía de perder la final de la Copa Libertadores ante River en Madrid, y la dirigencia boquense optó por no abrir el estadio ante el temor de que Angelici fuera insultado por los hinchas, algo que se repitió este año.



Angelici, alineado con el ex presidente Mauricio Macri en el club de la Ribera, perdió las elecciones el domingo pasado a manos de lista de Jorge Ameal, con el fundamental aporte de Juan Román Riquelme como candidato.



El próximo lunes, a las 20, la nueva conducción boquense asumirá por un período de cuatro años en el salón Benito Quinquela Martín de la Bombonera.