La AFA ratificó los tres descensos en Superliga

La AFA realizó hoy una Asamblea Ordinaria en el predio que posee en Ezeiza y entre las principales medidas que se adoptaron y los temas que se trataron, se ratificaron los tres descensos (en vez de cuatro) que había propuesto la Superliga y también se informó un superávit de 70 millones de pesos.



La Asamblea, que comenzó a las 15 en el predio Julio Humberto Grondona, también ratificó a la Superliga en cuanto a la modificación de los descensos, que serán tres en vez de cuatro no solo en la actual temporada, sino también en 2020-2021, 2021-2022 y 2022-2023 hasta llegar a un torneo de primera división con 20 equipos (ahora hay 24).



Asimismo se trató la Memoria, Balance General, Inventario y Cuenta de Recursos y Gastos al 30 de junio de 2019 con un superávit de 70 millones de pesos y el dictamen de la Comisión Fiscalizadora referido a la documentación citada.



"Me toca presidir la tercera asamblea desde que llevamos a cabo la asunción de autoridades conjuntamente con este Comité Ejecutivo y se me vienen muchos recuerdos a la memoria. No es fácil describir las distintas situaciones que sucedieron durante estos dos años y ocho meses de gestión, donde todos sabemos en qué condiciones recibimos a la AFA", comentó el presidente Claudio "Chiqui" Tapia.



El titular de la AFA se refirió finalmente al balance altamente positivo de la gestión en cuanto a lo económico.



"Es importantísimo haber logrado nuevamente un superávit", concluyó Tapia, ex presidente del club Barracas Central.