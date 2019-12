Rubinstein celebró el nuevo protocolo de aborto y se puso a disposición de González García

El ex secretario de Salud del gobierno de Cambiemos Adolfo Rubinstein celebró la actualización del protocolo para abortos no punibles que oficializó el flamante titular de la ahora cartera sanitaria, y resaltó que con Ginés González García coinciden "en la mayoría de las cuestiones relacionadas con las políticas sanitarias".



"Celebro que se vuelva a restablecer el protocolo, esto sólo se trata del cumplimiento de la ley y de la actualización a las nuevas normativas, de la evidencia científica nueva pero, sobre todo, de definir más claramente las interpretaciones del fallo FAL y de adaptarse a las reformas del Código Civil", dijo Rubinstein en diálogo con radio La Red.



El fallo FAL es una sentencia de 2012 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que obliga a los estados provinciales a garantizar la interrupción del embarazo cuando este es producto de una violación.



Respecto al final abrupto de su gestión a tres semanas del traspaso de mando, cuando Rubinstein renunció luego de que el ex presidente derogara el protocolo de aborto no punible que él publicó en el Boletín Oficial, el ex funcionario admitió haber dejado su cargo con "una sensación de frustración".



"No fue el final que hubiera querido ni anticipé la profunda repercusión política y social que iba a tener el tema, porque sólo se trataba de ordenar el cumplimiento de la ley para garantizar un derecho que ya estaba consagrado", señaló.



Por último, consultado sobre una posible colaboración con la cartera que comanda González García, Rubinstein destacó que "lo más importante es que Ginés tiene un buen equipo", y resaltó que si lo llegara a convocar, "está para apoyarlo, asesorarlo y ayudarlo".



"Más allá de que él es peronista y yo radical; que él es del gobierno entrante y yo del saliente, coincidimos en la mayoría de las cuestiones que tienen que ver con políticas sanitarias que tienen que ser políticas de Estado", concluyó.