Cowen: "Aparentemente estamos muy bien"

Gimnasia elige presidente en calle 4 y los candidatos Gabriel Pellegrino, Mariano Cowen y Salvador Robustelli anhelan conducir el Club a partir de ahora.

El líder de Gimnasia Grande, Mariano Cowen, manifestó "aparentemente por lo que me dicen nuestros fiscales estamos muy bien. Hay poca cantidad de gente, pero estamos tranquilos"

En contacto con La Redonda, el candidato agregó que "se hizo largo el proceso. Muy largo.Mucho más de lo esperado. Se hizo inaguantable a veces".

Y reconoció que el socio se cansó de tantas idas y vueltas: "El proceso no fue el mejor y eso afectó las ganas del socio de votar. Hubo muchas aristas negativas que no me gustaría volver a pasar", completó.

Por último, destacó la tranquilidad de la jornada: "Es un comicio sano, no hubo ningún disturbio y eso es positivo. La gente se comportó bien y entre los candidatos no hubo problemas".