Por el conflicto entre los farmacéuticos y el IOMA peligra la entrega de remedios

Los farmacéuticos de La Plata se reunieron este lunes por la tarde en la sede del Colegio de Farmacéuticos para tratar la preocupación del sector por la falta de pago de prestaciones efectuadas desde el mes de julio por parte del Instituto Obra Médico Asistencial.

Según manifestaron en un comunicado tras el encuentro, "IOMA aún no canceló las recetas dispensadas en julio y agosto, y adeuda el adelanto de las que se hicieron en septiembre". Y detallaron que "la deuda provincial supera los 700 millones, siendo las farmacias platenses las principales prestadoras del convenio".

En la reunión efectuada durante la jornada, los profesionales manifestaron la imposibilidad de reponer el stock de medicamentos, lo que impactará directamente en la atención a los afiliados.

“Si bien entendemos que hay cambios recientes de autoridades en el IOMA, la realidad económica del sector hace que el servicio no se pueda sostener. Necesitamos un pago en las próximas horas ya que de no ser así, no hay manera de reponer los medicamentos y las farmacias se verán imposibilitadas de prestar el servicio a los afiliados”, advirtieron las autoridades del Colegio local.