El Concejo berissense, entre una “ruptura” en el oficialismo y un aumento de las tasas

La realidad es que horas antes de empezar a sesionar con su nueva composición en virtud de la renovación de bancas que determinó el comicio general de octubre pasado, en el Concejo Deliberante de Berisso el concejal massista Agustín Celi se separó del bloque por el Frente de Todos por el que ingresó para formar un unibloque.

La explicación formal es que “la línea” bajada desde la conducción nacional, es decir Sergio Massa, apunta a “mantener la identidad del Frente Renovador” pero sin dejar de integrar el Frente de Todos.

Según Angel Celi, el referente de ese espacio en Berisso, la decisión de armar un bloque aparte ya le había sido comunicada al intendente electo Fabián Cagliardi.

“Quizá haya compañeros que no lo interpreten pero no pasa nada malo, es cuestión de respetar una línea nacional y hay varios distritos que tomaron esta misma decisión por lo que no hay que asustarse, ni sorprenderse”, dijo Celi.

Más allá del compromiso público de los massistas lo cierto es que ya están buscando una oficina dentro del Concejo berissense.

ESTRATEGIA MASSISTA

En medio de la noticias las especulaciones van y vienen. Algunos relacionan la medida del massismo como una forma de “marcar la cancha” y dejar abierto un posible pedido de cargos en el Ejecutivo.

En los corrillos de la política berissense se asegura que la movida podría tener que ver con el fallido intento de Angel Celi de ocupar el Juzgado de Faltas II que había quedado vacante tras el fallecimiento de su titular, Carlos Festa.

“Estamos unidos y así seguiremos. Esto es una formalidad”, afirman en el Frente de Todos

Como se ha informado, antes del cambio de gobierno y de composición del Concejo Deliberante Juntos por el Cambio hizo valer su mayoría en el recinto para designar a un hombre propio. De esa forma, se asegura, Celi se quedó sin la posibilidad de acceder a esa designación como juez local.

Pero desde el Frente de Todos se rechaza esa versión. “Estamos unidos y así seguiremos. Esto es una formalidad”.

En tanto, el Concejo berissense se prepara para su primera sesión, este lunes, con su nueva composición. Ahora la mayoría será peronista y uno de los temas salientes será la propuesta para acordar un aumento en las tasas municipales, junto con el Presupuesto 2020 presentado por el intendente saliente, el radical en Juntos por el Cambio, Jorge Nedela.

AUMENTO DE TASAS DEL 40%

Según un acuerdo previo que habrá que ver qué destino tiene una vez que se transforme en debate, la tasa por servicios municipales que pagan los frentistas de Berisso tendrá en 2020 un incremento del 40 por ciento por lo que, en promedio, la mayoría de las partidas pagarán alrededor de 200 pesos más, según se estima.

La adecuación de las tasas municipales implicará que de un promedio de $680 por partida los vecinos en ese rango pagarán 830 pesos.

En tanto, se acordó que el incremento para las grandes empresas el incremento en la Tasa municipal será del orden del 50 por ciento.

Los acuerdos se dieron en el marco de la presentación del Presupuesto 2020 que también se tratará este lunes.

Se trata de una previsión de 1.748.894 pesos millones lo que implica alrededor del 30 por ciento por sobre el de 2019.

En rigor, para el ejercicio del año venidero en Berisso se calcularon aumentos del 32,2 por ciento para Obras y Servicios Públicos; 15,9 por ciento en Promoción Social; 13,4 por ciento Gobierno; 12,3 por ciento Intendencia; 8,2 por ciento, Economía; 7,4 por ciento, para Salud y de un 4,0 por ciento para el Concejo Deliberante.