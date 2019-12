Tricolores cerró la temporada con un festejo doble: campeón del Apertura y el ascenso a la A

Todavía perduran los ecos del gran cierre de temporada que tuvo Tricolores en el torneo de ascenso de la Liga Amateur Platense. No sólo obtuvo el Apertura 2019 y el derecho a jugar la gran final, sino también, el ansiado regreso a la máxima categoría, después de superar por penales a Alumni, en una definición de alto contenido emotivo.

“Rompimos con todas las cábalas. Terminamos invicto en 25 partidos. Más de un año y medio sin perder. De local fuimos implacables. Cumplimos con todos los objetivos que nos planteamos a comienzos de año. Por eso, estamos muy emocionados con esta doble coronación”, expresó Julián Rodríguez, técnico del equipo.

Para el defensor Leonel Artaza, “por ser mi primer año en el club, siento una felicidad enorme. No sólo por lo que conseguimos dentro de la cancha, sino por el grupo que se conformó. Me adapté muy rápido al plantel y al trabajo”.

Mauro Pastor, defensor, fue otro de los que no pudo ocultar su satisfacción por la “doble corona” de Tricolores. “Jamás nos apartamos del objetivo. Ganamos el Apertura con mucho esfuerzo. Y en el Clausura, estuvimos cerca. Por un punto no pudimos lograr el bicampeonato. El partido que perdimos con La Plata FC. y algunos empates que no estaban en los planes como contra For Ever, Fomento y Peñarol, nos privaron de ascender directamente. Por eso quedamos a un paso”.

El arquero Juan Alarcón lleva seis años en el club. Y durante ese tiempo, las vivió todas. “Durante los primeros cuatro años, siempre peleábamos abajo, pero después de un cambio de tendencia, todo se revirtió. Por eso estoy feliz por lo que se consiguió. Regresar a primera fue devolverle a Tricolores todo su prestigio”.

El “Tricolor” volverá a incursionar en primera A después de 11 años. Su último partido en la máxima categoría fue el 13 de diciembre de 2008. “Todo el barrio esta feliz por el ascenso. Es un orgullo formar parte de este grupo”, dijo Lucas “Tachu” Ruiz.

Lo mismo opinó Lucas Gallardo. “Fue mi primer año en la Liga y en primera división. Se laburó mucho para esto. Y el sacrificio tuvo su recompensa”.