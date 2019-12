En la Ciudad no frenan las quejas por la falta de agua o baja presión del servicio

El calor trae viene con un problema bajo el brazo: fallas en el servicio de agua. Desde que el frío aflojo, en la Ciudad aumenta la catarata de reclamos y planteos por la falta de ese suministro esencial como así también por la baja presión.

Desde que se inició este mes, se reciben numerosas quejas de los usuarios afectados en la redacción de este diario, a través de llamados telefónicos y por el WhatsApp de EL DIA sobre esta problemática que se repite en todos los barrios de la Ciudad, y a la que Absa no da respuestas a la luz de los reclamos que en muchos casos acumula varios días.

Guillermo, vecino de 8 y 61 planteó que “hace 15 días que estamos con un hilito de agua en las canillas. Hicimos el reclamo, nos dan el número y dicen que ya pasarán pero nunca viene nadie ni dan solución. Absa brinda un servicio pésimo y veo por el diario EL DIA que no es en una zona, somos gente de distintos barrios. No podemos naturalizar que si aumentan las temperaturas no tengamos más que un chorrito de agua durante el día y la noche”.

Cecilia, usuaria de 20 y 70 planteó que “tenemos que juntar el agua de la lluvia ya va hacer tres semanas que no tenemos agua,ni siquiera baja presión,es desesperante está situación. Absa no da soluciones pagamos los impuestos para tener que juntar agua de la lluvia.

MAS RECLAMOS EN DIFERENTES ZONAS

Por su parte, Emilio Luna, de 147 entre 46 y 47: “Además de las penurias diarias de falta de agua, anoche no vino ni una gota, ni para llenar algo para tomar”.

En tanto, Dora, quien vive 16, 63 y 64: “Hace una semana que estamos sin agua ahora, pero hace un año que venimos padeciendo esto con algunos días de alivio alternativamente. En el barrio la mayoría estamos en esta situación”.

En tanto, Alicia, de 19 entre 68 y 69 comentó que “es el cuarto día consecutivo sin agua. Es un tema reiterado y Absa no da ninguna solución. Lamentable”.

Por su parte, vecinos de 52 a 53 y de 27 a 31, se quejaron porque desde el miércoles pasado están sin una gota de agua.

En tanto, los usuarios de la zona de plaza Matheu también plantearon la escasez de servicio que tienen desde la semana pasada. “Sube la temperatura y nos quedamos sin una gota de agua en las canillas”.

Desde que arrancó diciembre se potenciaron los reclamos por baja presión del servicio o faltante de agua.

Los usuarios apuntan que “en algún momento tienen que hacer una obra estructural para que no se sufra la faltante de agua cada vez que sube la temperatura”.

REPARARON CAÑERÍA ROTA EN PLAZA PERÓN

Por otra parte, ayer a la mañana, cuadrillas de Aguas Bonaerenses repararon una cañería rota que había generado una catarata en la zona de 25 y 60 en la mañana del jueves.

En un sector del predio, había “explotado” una cañeria, según contaron vecinos y comerciantes de la zona, y en los alrededores de la plaza se había formado una laguna.

Con maquinarias pesadas y una cuadrilla de operarios, trabajaron ayer durante la mañana para reparar la falla, que había generado baja presión de agua en la zona de la plaza y en las inmediaciones del Parque San Martín.