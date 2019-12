La infidelidad financiera, una conducta que desata cada vez más peleas entre las parejas

Nada tiene de romántico ni de erótico pero todos coinciden que en épocas de crisis es uno de los temas recurrentes. Con frecuencia la economía de la pareja se vuelve causal de conflictos. Y a veces, se asegura, es origen de un engaño cada vez más frecuente pero del que poco se habla: la infidelidad financiera.

El problema no es nuevo, pero en el último tiempo adquirió acaso un matiz diferente. Cuando la mujer se encargaba únicamente de las cuestiones domésticas y el marido proveía de dinero a la familia, no quedaba demasiado margen para discutir posibles formas de organización o el destino de los fondos. En general había un solo sueldo, que ganaba el hombre y la mujer administraba, y estaba destinado a lo que hiciera falta en la casa.

Por supuesto que el vínculo no siempre se planteaba armonioso. En muchos casos se establecían relaciones disparejas de poder y sometimiento. Pero como las mujeres generalmente no tenían a dónde ir ni cómo solventarse en caso de separación, mucho de los problemas se mantenían en silencio. En la actualidad, y a fuerza de una igualdad que gana terreno, se multiplicaron las posibilidades de organización y, al menos en muchas parejas, el dinero se convirtió en tema recurrente de discusión.

“La infidelidad financiera es mucho más común de lo que se cree y casi todos en algún momento la cometen”, asegura la psicóloga Fabiana Vázquez, para quien “no siempre es tan sencillo lograr un acuerdo mutuo sobre quién y cómo se maneja el dinero que ingresa, lo cual termina generando situaciones que pueden llevar al ocultamiento o incluso a la mentira con tal de no chocar o no quedar al descubierto por tal o cual gasto”.

Según la especialista, no siempre que los dos trabajen en igualdad de condiciones equipara las cosas. “Cuando ambos trabajan -apunta-, puede surgir el problema de qué hacer con cada sueldo. Cada uno viene de familias e historias diferentes y se vincula con el dinero de distinto modo. El ingreso está vinculado a lo propio, es producto del esfuerzo de cada uno, y no siempre resulta una tarea sencilla el compartir eso que se ganó con el esfuerzo de uno”.

Según una investigación de la Universidad de Notre Dame difundida esta semana luego de realizar una serie de 10 evaluaciones a más de un centenar de parejas y analizar los movimientos de sus cuentas bancarias, cuando hay dinero de por medio a las parejas les cuesta ser honestas a la hora de hablar sobre sus gastos y hábitos económicos. “La infidelidad financiera es llevar a cabo comportamientos que la pareja desaprobaría, por lo que estos, se ocultan intencionalmente”, explican los expertos en su estudio.

Para Beatriz Goldberg, en tanto, psicóloga y autora del libro “Dime cómo te llevas con tu dinero y te diré quién eres”, siempre lo mejor “es que los dos tengan la misma posición sobre cómo quieren gastar dinero. Lo importante es que ambos dos se pongan de acuerdo y se comuniquen con el otro ya que habla de la confianza como pareja que tienen uno con el otro”.

Si bien resulta complicado separar las conductas entre hombres y mujeres en aquellos círculos donde algunos viejos conceptos siguen presentes, el dinero puede resultar un gran condicionante. De acuerdo a un estudio de Christin Munsch, sociólogo de la Universidad De Cornell, para un gran porcentaje de los hombres encuestados ganar más dinero que sus parejas y ser los sostenes del hogar tiene un fuerte simbolismo en su masculinidad. Cuando esto no sucede, buscan “refrendar” esa masculinidad en aventuras sexuales por fuera de la pareja. Este mandato, vinculado a la sociedad occidental tradicional, no aparece en las mujeres, que no se ven amenazadas porque su pareja ganen más dinero.

De todos modos, si bien los disparadores pueden ser muchos y diversos, el dinero es claramente uno de los condicionantes más frecuentes en las relaciones de pareja hoy en día. “Tiene algún vínculo con el poder y de ahí el conflicto -apunta Vázquez-, dado que muchos lo instrumentan como una herramienta para premiar o castigar. Pero ese es un valor que, como tantos, ha sido moldeado por nuestra cultura. Tal vez falten muchos años para que esas figuras o jerarquías de premio y castigo queden desterradas de cualquier relación”.

Hay que hablar El dinero es, en muchas parejas, un tema tabú: se aceptan ciertas dinámicas que se dan por sentadas y no se suele abordar el asunto por miedo a generar hostilidades. Y esto es justo lo que no se debe hacer. Designar un tiempo concreto para discutir sobre finanzas puede evitarnos que el asunto se trate justo en el peor momento: cuando una de las partes de la pareja considera que la otra ha cometido un error.