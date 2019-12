El Banco Central analiza sacar billetes de 2.000 y 5.000 pesos

El titular del Banco Central, Miguel Ángel Pesce, confirmó ayer que se renovará la familia de billetes para cambiar las ilustraciones de animales autóctonos por próceres y figuras de interés nacional. Pero sorprendió y anunció que habrá, o al menos está en análisis, de mayores denominación, que podrían ser de 2.000 o hasta de 5.000 pesos.

“En la familia nueva de billetes vamos a tener un billete más grande, podría ser de 2.000 o 5.000, se están haciendo análisis”, dijo Pesce en diálogo con un canal de cable.

“A los argentinos no nos gustan los billetes que van en el medio. El de 200 no es un billete que la gente valore mucho, no circula tanto”, sostuvo el funcionario.

Lo cierto es que en la actualidad un billete de 1.000 pesos equivale a 15,85 dólares a precio oficial de la moneda estadounidense. Pero 12,15 si se compra en el mercado “blue”.

En junio de 2016, con la emisión del billete de $500 pesos, el Banco Central inició la puesta en circulación de la familia de billetes con imágenes de la fauna autóctona de la Argentina.

Actualmente, el billete de mayor denominación es el de $1.000 se lanzó hace dos años y lleva en su anverso la imagen de un hornero como animal representativo de la Región Chaco Pampeana.

Cuando ya había sido elegido presidente Alberto Fernández adelantó que le gustaría que vuelvan las figuras de próceres o personalidades importantes del país a los billetes nacionales por los animales que impuso la administración de Mauricio Macri.

sin apuro

En una entrevista en ese momento, en una entrevista a un diario porteño, señaló su intención de reemplazar a los animales por hombres y mujeres de la cultura, aunque aclaró que no era una prioridad y que no había urgencia. “Ellos son hacedores de nuestra cultura, hacedores de lo que somos. ¿Quién puede negar lo que es Borges, Cortázar, Sábato?”, dijo. También lamentó que Evita, Sarmiento, Belgrano, San Martín y Rosas hayan desaparecido de los billetes.

El titular del Banco Central también aseguró ayer que la renovación se hará “sin apuro, porque hay billetes impresos e imprimiéndose y no vamos a malgastar el dinero que cuesta fabricar esos billetes. Sin embargo, ratificó para más adelante: “Vamos a cambiar la familia de billetes y esperamos que esta familia nueva tenga consenso”.

“No solo debiera haber políticos de relevancia, sino también exaltar nuestra cultura, nuestra ciencia y técnica, y buscar valores que representen a todos, no solo a una parte”, concluyó.