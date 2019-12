Un Cristiano Ronaldo auténtico: "El mejor soy yo, no tengo defectos"

Si hay algo que no caracteriza a Cristiano Ronaldo es la humildad y ello ha quedado establecido plenamente durante una entrevista concedida por el futbolista a un medio italiano.

"El mejor en este momento soy yo, no tengo defectos" dijo el portugués en una entrevista con la periodista italiana Diletta Leotta para "DANZ".

Además CR7 señaló que "Sé que al final de la historia todos me aplaudirán".

Además también de hablar sobre su presente en la Juventus, Cristiano Ronaldo repasó su pasado y predijo su futuro.

Futuro en el que la palabra retiro no figura en el horizonte porque, advirtió, "me sigue divirtiendo jugar porque allí radica mi secreto, en hacer lo que me gusta tratando de estar siempre al máximo nivel".