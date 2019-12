Mascherano: "Me siento muy representado con Estudiantes, por fútbol y valores"

A horas de transformarse oficialmente en jugador de Estudiantes,Javier Mascherano hizo sus primeras declaraciones a la prensa luego de viajar hacia Argentina.

En un contacto con el medio Infobae, el volante central que será refuerzo albirrojo sostuvo que eligió al Pincha porque se identifica con su fútbol y también con los valores que pregona el Club.

"Vuelvo a reunirme con mi familia, porque hace tiempo que no estoy con ellos y los extraño muchísimo", sostuvo el futbolista que llegó desde China y aseguró que "vuelvo al fútbol donde mi inicié, con todo lo que me genera esa situación. Más al llegar a un club como Estudiantes, con el que me siento muy representado en sus formas y en sus valores. Eso ha sido también lo que llevó a decidirme por volver".

Además, admitió que la posibilida de llegar al Pincha surgió hace un año y se mantuvo en secreto: "Estudiantes surgió hace un año. Se mantuvo mucho tiempo en secreto. Muy raro. Esa también es una gran virtud del club. Y de los dirigentes, en este caso de Sebastián (Verón) y de Agustín Alayes, que son quienes más cerca están del fútbol profesional.

"Nació con algunas llamadas... Ellos tenían ganas de que yo llegara un tiempo antes. Por mi contrato y por un compromiso moral con el club chino no había manera de adelantar los plazos. Entonces seguimos hablando. Hasta que llegó un momento que era un tema más familiar mío. Tenía que decidir yo. Era “¿dónde queremos vivir? ¿Nos quedamos en la Argentina o vamos a otro lado?”. Al final la decisión familiar fue vivir en la Argentina y ahí cerré con Estudiantes", remarcó y agregó que tanto Milito como Andújar también influyeron: "A principio de año, en marzo, cuando Gaby Milito se hizo cargo del equipo ya empezó a contactarme. Antes Mariano Andújar me tiraba “¿cuando termines en China por qué no pensás en venir a Estudiantes?”. Y enseguida apareció Sebastián. Me empezó a llamar casi en simultáneo con Gaby. Y a interiorizarse de cuál era mi situación, mi contrato..."

Y justamente hizo referencia a la posibilidad de que Mariano Andújar trabaje con él cuando sea entrenador: "La idea es que si el día de mañana decido entrenar, él esté en el grupo del cuerpo técnico. El rol no lo sabemos. Veremos. El fútbol da tantas vueltas. Primero tengo que decidir yo qué voy a hacer de mi vida..."

Asimismo, rescató el proyecto del Pincha y haber mantenido a Milito más allá de algunos malos resultados: "Hay muchas situaciones que voy conociendo del club y me parecen muy positivas. Como tener un proyecto a medio-largo plazo y que se sostenga más allá de los resultados. Algo que a veces en la Argentina no es fácil".

En otro orden, admitió que lo movilizó mucho lo que hicieron en el club para despedir a los fallecidos Malbernat y Brown: "Cuando vi lo que hicieron en el funeral de Cacho Malbernat, en el del Tata Brown, sentí que son cosas que lo hacen diferente a Estudiantes. Los dos despedidos en la sede del club por miles de hinchas fue algo muy fuerte".

Mascherano también habló sobre Alejandro Sabella y dijo que la relación va más allá de DT-jugador: "Alejandro fue el técnico con el que más he conectado sentimentalmente en toda mi carrera. Con otros entrenadores he tenido una muy buena relación. Me he enriquecido muchísimo, porque tuve técnicos grandísimos. Pero con él me une un lazo mucho más afectivo. Que ha perdurado en el tiempo. La muestra de afecto y de respeto es recíproca. Y va más allá de un ex entrenador que tuve".