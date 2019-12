Tras ganar su sexto Balón de Oro, Messi reconoció que siente "el peso de los 32 años"

El astro Lionel Messi admitió que le "dolió un poco" cuando el crack portugués Cristiano Ronaldo lo igualó con cinco premios del Balón de Oro porque lo alcanzó "en la cima", pero aseguró que ese contexto era "lógico" por los logros de su eterno competidor.

"Cuando Cristiano me empató me dolió un poco. Ya no estaba solo en la cima. Pero era lógico. Comprendía porqué no ganaba. Como equipo no habíamos alcanzado nuestro objetivo principal, que era la Liga de Campeones, lo que te da más opciones de ganar el Balón de Oro", indicó Messi en una entrevista concedida a France Football.

"Cuando Cristiano lo consiguió fue porque hizo grandes temporadas. Era merecido, yo no tenía mucho que hacer, no fue ninguna injusticia", agregó el crack rosarino quien el lunes obtuvo su sexto Balón de Oro y se consagró como el futbolista que más veces ganó.

Messi apuntó que la competencia con Ronaldo continuará "hasta el final de nuestras carreras respectivas, como ha sido desde el inicio" y que no cambiaría "nada" de lo que realizó en su carrera por sus logros con Barcelona.

"Por supuesto me encantaría ganar algo con Argentina. Era y sigue siendo un sueño. Pero bueno, es el destino, lo que Dios me ha dado. No puedo hacer nada", destacó el capitán y goleador histórico del seleccionado argentino.

Por último, Messi reconoció que siente "el peso de los 32 años" , pero no dio precisiones acerca de su fecha de retiro del fútbol.