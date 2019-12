Alberto Fernández: "No voy a la cancha de Argentinos por cábala"

El presidente electo Alberto Fernández reveló hoy que no va a ver al puntero de la Superliga Argentinos Juniors, club del que es hincha, por "cábala" y para "mantener la buena racha", a una semana de reemplazar a Mauricio Macri.

"¿Querés que te cuente una cosa? Te voy a ser sincero. Me invitaron al partido contra Newell's y al partido contra Boca. Pero ¿querés saber por qué no estoy yendo? Por cábala, porque en todo el campeonato no fui", comentó el ex Jefe de Gabinete en una nota con radio Metro.

"En casa lo miro con la misma locura que lo vivo en la cancha. No es que no miro los partidos, sólo no voy a la cancha porque no sea cosa que voy y se termina la racha", reconoció Fernández.

Argentinos Juniors es puntero de la Superliga junto con Boca, ambos con 29 unidades, y cerrará su participación del primer semestre del certamen contra Estudiantes de La Plata, el lunes 8 del corriente mes, desde las 21.10 en La Paternal.