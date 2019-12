Nicole Neumann explicó porque sus hijas no fueron a la despedida de Cubero de Vélez

Nicole Neumann será desde hoy y durante toda la semana el reemplazo de Carolina "Pampita" Ardohain en el jurado del Bailando, ya que la conductora y flamante novia decidió extender su luna de miel en Europa.

En ese marco, la modelo fue abordada por la prensa y consultada por la ausencia de sus hijas -Indiana, Allegra y Sienna- en la despedida de su papá, Fabián "Poroto" Cubero, de Vélez.

Lejos de no contestar, Nicole soprendió al explicar: "Me imagino que para él debe ser un momento fuertísimo. Las nenas lo habrían acompañado, seguramente. Yo no tenía ni idea, la verdad. No fueron porque yo no estaba enterada. Era mi fin de semana y no lo sabía”.

El notero le repreguntó al dudar de que no pudiera estar al tanto de la situación: "Las chicas no me comentaron nada y yo no estoy al tanto del fútbol. La verdad es que no lo sabíamos”.

Finalmente, habló de una mejora en la relación con Cubero, lo cual el ex futbolista desmintió: “Internamente yo estoy en esa sitonía y espero que así sea. Estoy trabajando para que sea lo mejor para todos, especialmente para mis hijas”.