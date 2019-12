Paro en el tren Sarmiento que no afecta el servicio del Roca que une La Plata-Constitución

Los trabajadores del tren Sarmiento realizan hoy un paro de 24 horas en reclamo de la construcción de un vestuario para las empleadas mujeres de la línea ferroviaria. Cabe aclarar que la medida no afecta el servicio del tren Roca, que une La Plata con Constitución.



"La medida obedece a la intransigencia de la empresa Trenes Argentinos en su negativa de cumplir con la ley 19587, de seguridad e higiene en el trabajo, al no proveer al personal guarda femenino, vestuario y baños apropiados desde hace 5 años", según informó la Unión Ferroviaria en un comunicado de prensa.



Por su parte, el secretario general de la Unión Ferroviaria Seccional Oeste, Rubén "Pollo" Sobrero, explicó -en declaraciones a radio FM Futurock- que el paro fue "decidido por las compañeras porque literalmente se cambian en un container y trabajan en condiciones indignas".



"Los guardas hemos sido pacientes ante los diferentes planteos de las gerencias que asumieron compromisos de construir instalaciones dignas para las compañeras y sistemáticamente las incumplieron", explicaron en el comunicado.



En ese marco, señalaron que "el conjunto de la especialidad reclama un trato digno e igualitario para las compañeras y en virtud de la cerrada negativa de la gerencia, disponemos de esta medida que, sabemos, molesta al usuario, pero es la entera responsabilidad de toda la línea gerencial, que expone a las trabajadoras en su integridad y su vida".



"El gobierno nos dijo que lo arreglemos con la próxima gestión porque ya ganó y para nosotros es injusto", dijo Sobrero en sus declaraciones y agregó: "Esta gente se va haciendo daño, quieren hacerle quilombo al próximo gobierno y yo no me voy a sumar a eso".



En tanto, dijo que "las compañeras van a decidir hoy si se extiende el paro".