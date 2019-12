En pleno auge de despedidas de año, fueron desactivadas más de 50 fiestas clandestinas

Se anticipó desde el Municipio que se realizarán estrictos controles para evitar la realización de fiestas de Fin de Año de concurrencia masiva que no cuenten con la debida autorización. En relación a los operativos, según se comunicó, se evitó en los últimos días la realización de unas 55 fiestas.

Se supo ayer que se dispusieron operativos permanentes en relación a las fiestas que se organizan de manera clandestina.

En ese marco el Municipio dispuso un operativo de permanente control los días previos y durante hoy a la noche.

Las tareas de control serán similares a las que se hicieron el 24 y 25 de diciembre por los festejos de Navidad.

El secretario local de Convivencia Urbana, Roberto Di Grazia, informó que “se montaron múltiples operativos en toda la ciudad para erradicar las fiestas clandestinas, de acuerdo a las denuncias llegadas a la línea de atención al vecino 147”.

El funcionario precisó que “en los últimos días se detectaron y desactivaron más de 55 fiestas clandestinas y se labraron las actas de notificación a sus responsables”.

En esa línea, remarcó que “estas fiestas clandestinas que no cuentan con habilitación municipal son un gran riesgo para los jóvenes porque no hay ningún tipo de medidas de seguridad ni control, por eso buscamos concientizar a los padres para que llamen y denuncien al 147 cualquier evento que se hace en un espacio no autorizado”.

Salir de forma segura

Por su parte, el Secretario de Políticas Públicas en Seguridad y Justicia, Darío Ganduglia, aseguró: “buscamos instar a que la gente pueda salir de forma segura y responsable. Por eso hemos organizado operativos de prevención y trabajaremos sobre el control de la nocturnidad en bares, boliches, salones y quintas”.

Para llevar adelante la actividad preventiva se dispondrá de equipos profesionales del Municipio preparados para intervenir ante denuncias de fiestas clandestinas.

Cabe recordar que, como parte de la mencionada campaña de prevención y concientización que se llevó adelante durante todo el mes de diciembre, agentes municipales continúan recorriendo inmediaciones a bares y boliches donde entregan material informativo sobre los riesgos generados por el consumo de alcohol al volante.

Según datos de la Comuna, se desactivaron unas 40 fiestas a través de la presencia de agentes en los lugares donde se tuvieron indicios de irregularidades y durante los operativos, más de 15 fiestas ni siquiera llegaron a empezar.

Los espacios donde se realicen fiestas deben contar con la aprobación de la Dirección de Obras Particulares de la Municipalidad.

EN BERISSO

Ante la inmediatez de las celebraciones de fin de año, la Municipalidad de Berisso informó que “no se autorizará la realización de ningún tipo evento en el espacio público y/o privado a fin de garantizar la prevención de desmanes y el cuidado de los jóvenes”.

Desde la Comuna se solicita además la colaboración de los vecinos y/o padres de denunciar la posible organización de fiestas a la línea 464- 5071.

Desde el Municipio convocaron a jóvenes, padres, organismos de control y seguridad, para la regulación de la nocturnidad. El primer encuentro será el viernes 3 de enero a las 18 en 8 y Montevideo.