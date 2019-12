Piden la elevación a juicio de la causa que tiene preso al ex juez Melazo

Una fiscal pidió que se eleve a juicio la causa que tiene al ex juez platense César Melazo como acusado de liderar una asociación ilícita dedicada a cometer robos, liberar zonas y encubrir delitos junto a policías, barrabravas y funcionarios judiciales.



Fuentes judiciales aseguraron, además, que el ex magistrado reiteró hoy su pedido de acceder al beneficio de arresto domiciliario, el cual había sido rechazado por la jueza de Garantías Florencia Butiérrez al entender que existían "riesgos procesales".



La fiscal Betina Lacki que sea elevada la causa a juicio oral contra Melazo y el resto de los acusados por el delito de "asociación ilícita".



Además de Melazo, la fiscal pidió que sean sometidos a debate el excomisario mayor Gustavo Bursztyn; el oficial Gustavo Andrés Gregorio Mena y el teniente primero Marcos Chiusaroli; Javier Ronco; Ángel Custodio "Pipi" Yalet; Adrián "Quichua" Manes; Carlos Bertoni; Carlos "Macha" Barroso Luna; Jorge "El fiscal" Gómez de Saravia; Héctor "Pepe" Vega, el exbarra de Gimnasia, Martín Ezequiel "Gaucho" Fernández; Enrique Edgardo "Quique" Petrullo; el exjefe de la barra de Estudiantes, Rubén Orlando "El Tucumano" Herrera y Claudia Edith Giunta.



Para la fiscal los procesados integran una asociación ilícita que cometía "robos bajo la modalidad de escruche, robo de autos, su posterior reducción; adulteración y venta, comercialización de estupefacientes, con un mismo modus operandi, con división y organización de tareas" y precisó que "algunos de ellos, en su condición de efectivos policiales, aseguraban la zona, entregaban los trabajos y brindaban cobertura policial" y el ex juez Melazo se presume brindaba protección a la banda.



Melazo renunció a su cargo en junio de 2017 cuando estaba apartado de sus funciones, de manera preventiva, por decisión del jury de enjuiciamiento abierto en su contra a partir de tres denuncias por mal desempeño y presuntas irregularidades en su juzgado.



Por otra parte, el ex juez volvió a pedir su arresto domiciliario, a pesar de que en mayo pasado la Cámara de Apelaciones y Garantías de La Plata había confirmado la denegatoria a esa solicitud, que ya había sido rechazada por la jueza Butiérrez.



A raíz de ese rechazo, se formó un incidente al apelar Melazo esa medida y hoy se realizó la audiencia para que las partes expongan sus argumentos a favor o no de otorgar ese beneficio.



"Melazo, que está detenido desde agosto del año pasado, pidió al juez de Garantías Agustín Crispo que lo excarcele u otorgue el beneficio de arresto domiciliario; en tanto la fiscal Betina Lacki planteó su rechazo por el riesgo procesal de entorpecimiento probatorio", precisó una fuente que informó que Crispo resolverá en los próximos días.



La defensa de Melazo consideró en su planteo que "hay una decisión política que sobrevuela el presente proceso penal echando su perversa sombra sobre el debido proceso" y remarcó que "los principios consagrados en los distintos tratados internacionales deben considerarse operativos y esa operatividad se debe traducir en la conclusión que postulamos, es decir que no existe impedimento legal para que Melazo recupere su libertad".