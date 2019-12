Prohibiciones de la Anmat: aceite de oliva, reconstituyente sexual y productos terapéuticos

En el Boletín Oficial que fue publicado hoy, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica prohibió distintos productos, entre ellos un aceite de oliva, un reconstituyente sexual, un regulador hormonal, y cápsulas y harina para uso terapéutico.

Mediante la disposición 9728/2019, el organismo de control le puso freno a la comercialización en todo el país del aceite de oliva extra virgen de la marca Praderas Neuquinas y variedad Hojiblanca. Según se explicó, se trata de un producto "ilegal" ya que luego de una inspección encontraron problemas en el rotulado y en la indicación indebida de "libre de gluten". La disposición asegura que está "falsamente rotulado" y que fue prohibido por "emplear un sobrerrótulo" y no contar "con la autorización de la Autoridad Sanitaria". También por "indicar el atributo libre de gluten sin estar registrado como tal y por carecer de autorización de establecimiento y de producto".

En tanto, la Anmat ordenó quitar del mercado el reconstituyente sexual "RXS Mixafro", de Laboratorios Agroindustrias Amazonas, mediante la disposición 9729/2019, en la que se incluyó otros tres productos que se presentan como terapéuticos porque "revisten riesgo para la salud de los potenciales pacientes", se segura en el Boletín Oficial.

Uno es el regulador hormonal "Maca Kallpa" (Agroindustrias Chaska), otro las capsulas de Moringa "Prodenza Life" y la harina Moringa, estos dos úiltimos de Laboratorios Agroindustrias Amazonas. El organismo sostiene que los establecimientos no cuentan con habilitación sanitaria y que los productos "proclaman indicaciones terapéuticas y no cuentan con registro sanitario".También se indica que es "desconocida su verdadera composición y las condiciones de elaboración". Es por esos motivo que "no puede asegurarse su calidad, seguridad y eficacia".