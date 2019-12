Nuevo escándalo: polémica por la filtración de supuestos audios de Diego Latorre hacia una mujer

En medio de rumores de crisis con su esposa Yanina Latorre y la aparición de una vedette llamada Julieta Biesa, Diego Latorre volvió a ser protagonista de un hecho vinculado a su vida privada y fue gracias a Ulises Jaitt, hermano de la fallecida Natacha Jaitt.

En El show del espectáculo, su ciclo radial, el conductor difundió una serie de audios que le adjudicó al ex futbolista de Boca y Racing. Allí se oye una voz parecida a la de Diego hablándole con tono íntimo a una mujer que no sería Yanina.

Fernando Burlando, abogado del comentarista deportivo, salió al aire en el programa de Moria Casán​ para aclarar la situación y marcar su posición frente a este nuevo episodio que le toca atravesar su cliente.

“No, mi amor, no te eliminé, cambié los últimos dos números de tu teléfono para que no me aparezca tu fotito en los números agendados, pero te tengo. Cuando quiero hablar con vos, los invierto y pongo tu número”, dice uno de los audios revelados por Jaitt. “Tuve un día agitado ayer con el tema del River-Boca. ¿Vos bien? ¿Qué contas?”, se lo oye decir en otro. “¿Cómo va? Perdoname, me estoy cambiando para ir al aire. Qué lindo lo que me pusiste. La semana que viene vemos… o la otra. Esta semana ya no”, asegura un tercero.

Cuando los audios comenzaron a viralizarse, Burlando salió al aire en el canal América para dar la versión de Latorre: «Hay unos audios que están dando vuelta y no están autorizados por Diego Latorre, ni por nadie. Ni siquiera sabemos si son de él, no sabemos ni siquiera de qué tiempo son, si son actuales o del pasado”, explicó el letrado.

YANINA SE QUEBRÓ Y DIJO QUE ESTÁN SEPARADOS

Yanina Latorre confirmó este viernes su separación en una entrevista con Ángel De Britto en Los Ángeles de la Mañana. Según afirmó, ella fue quien decidió la ruptura: "Quería probar si a Diego lo banqué por cariño, o por amor".

Mencionó, además, que mantuvo en secreto la noticia para no incomodar a su hija Lola, que se encontraba participando del certamen Bailando por un Sueño.

"Soy yo. Tengo una edad en la que quise tomarme un tiempo. Nos pasaron muchas cosas, son muchos años vividos. Lo vengo pensando hace un tiempo y quise estar sola para probar si a Diego lo banqué por cariño, o por amor", detalló la panelista.

“Tengo 50 y son 25 años con él. La mitad de mi vida la pasamos juntos. No tengo pasado, no tuve amantes, no tuve muchos novios, quiero saber si es amor, si lo elijo”, aseguró.