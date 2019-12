Si estuviera Natacha... Latorre, ¿chichoneó con una actriz trans?

Aunque Yanina trató de “locos” a los que entendieron que se iba a separar de Diego, ahora deberá replantear sus respuestas.

Días atrás la astróloga Jimena Latorre le pronosticó “un año difícil” a la panelista de “LAM”, y le aconsejó “ver las cosas que no te gustan y sacártelas de la vida”. Ella, haciéndose la “cool”, disparó: “Estoy pensando si separarme en febrero o no”. Aunque después dijo que había sido “un chiste”.

Esto, claro, lo afirmó antes de la aparición de Julieta Biesa, una vedette trans que buchoneó el dudoso accionar de Gambetita y reavivó los recuerdos de aquel 2017, cuando saltó a la luz el escándalo sexual con Natacha Jaitt como la amante/protagonista de la historia.

Celina Rucci contó la noticia en “Incorrectas”. La panelista habló del supuesto affaire entre el ex futbolista y la modelo, que allá por el 2011 tuvo una participación en “Soñando por Bailar 2”, de Canal Trece. Moria Casán no dudó, la llamó y ella, que debutará en el verano en una revista en Mar del Plata, se despachó.

“Yo iba con unos amigos a un bar. Habíamos tomado un par de tragos y estábamos con los ‘chongos’ jodiendo por la calle. Íbamos con la ventanilla baja y yo estaba re ‘montada’, estaba re linda”, dijo Julieta, y continuó diciendo que “de repente” los seguía una camioneta que los asustó. Pero cuando llegaron al semáforo ”el conductor bajó la ventanilla y era Diego Latorre. Yo me quedé muda...”.

La cosa siguió y si bien la muchacha pensaba que el ex futbolista “solo quería piropearla”, fue más allá: “Me dijo que baje ‘un toque’. El tipo estaba medio serio, andaba solo en su camioneta, le digo ‘hola, ¿cómo andás?’. Y me dijo: ‘Todo bien. Subí y vamos a un telo’”. Biesa dijo haberse negado pero reveló que él “fue directo al grano”. Ante las preguntas de Moria, Julieta dio más detalles: “Igual no te quiero decir las cosas que me preguntó. Fueron cosas sexuales. Yo me quedé sorprendida. Pensaba ‘¿con todo lo que te pasó (con Natacha) me estás hablando así?’. Yo le pasé mi número y nunca me llamó”.