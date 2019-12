Los duros años que vivió Fernando Gago por las lesiones que sufrió: "Jugué infiltrándome"

El volante de Vélez Sarsfield Fernando Gago contó hoy que durante 10 años no podía "caminar" al despertarse por los diferentes dolores físicos sufridos.

"Fueron diez años donde me levantaba y no podía caminar. Todo era por un hueso que se me deformó en los dos tendones y con el correr del tiempo nos dimos cuenta de que eso comió el tendón. Cuando fue la rotura, me limaron ese hueso. Todo ese tiempo podía usar un solo par de zapatillas y me tenía que comprar tres pares para tirar todo el año. Yo no caminaba descalzo en la playa, iba en zapatillas", recordó el ex Boca.

"No podía ni tocar la sábana con el pie. Imaginate un botín, una zapatilla o correr. Jugué con dolor, infiltrándome y los días de partido tomaba antiinflamatorios. El tema era que durante la semana no podía entrenar bien", explicó en una nota de podcats con Juan Pablo Varsky.

Gago, que volvió profesionalmente este año, sufrió una rotura de tendón de Aquiles derecho en la final de Copa Libertadores 2018 contra River Plate y antes padeció la misma lesión del izquierdo en el 2017 contra Perú, por la anteúltima fecha de la eliminatoria sudamericana para Rusia 2018.

Por otro lado, Gago recordó cómo vivió su último tiempo en Boca: "El mundo Boca no es para nada fácil. Hay muchísimas cosas externas que si te dejás llevar te pueden hacer mal. Cuando ganas sos Dios y cuando perdés sos el peor del mundo. No hay un punto límite donde eso se pueda manejar.

Además, el mediocampista se referenció a Lionel Messi, con quien compartió plantel en el seleccionado nacional, y contó: "Futbolísticamente es el mejor, no hay jugador que se le acerque. Tiene todo lo que tiene que tener un futbolista y algo que lo hace más grande: lo simple y lo humilde que es".

"Tiene un cerrojo bastante importante y es lógico: es el mejor del mundo y a dónde va la gente lo ve, lo busca, se saca fotos. Eso te puede jugar en contra, pero a él no. Él no cambió absolutamente en nada en su forma de ser respecto al grupo y en cómo manejarse en el día a día", cerró Gago.