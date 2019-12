Se desarrollan las elecciones en Boca y Riquelme salió a denunciar irregularidades

Juan Román Riquelme, candidato a vicepresidente de Boca Juniors por la lista opositora "Identidad Xeneize", denunció hoy irregularidades en el inicio de las elecciones en el club y exigió la presencia del presidente Mauricio Macri para garantizar el normal desarrollo de los comicios.

El ex futbolista tricampeón de la Copa Libertadores (2000, 2001 y 2007) y ganador de la Copa Intercontinental 2000 cuestionó que una hora después del horario previsto para la apertura de las mesas "sólo se pudo votar diez minutos" por diversos problemas.

"Que se cayó el sistema, que faltan boletas, que faltan sobres... Son tramposos, todos el mundo lo sabe, la única manera que pueden ganar esta elección es haciendo trampa", subrayó Riquelme, que llegó al club a las 9.55 con mate y termo en mano.

Denunció también que a micros con socios de filiales de provincias "les rompieron los vidrios y les pincharon las ruedas" para que no puedan asistir al acto eleccionario.

"Esto es joda, llevamos una hora y ya pararon la elección tres veces. El presidente de nuestro país, si es hincha de Boca como dice, tendría que estar acá para que esto sea una fiesta y todos los socios puedan votar", reclamó.

Riquelme también su mostró disgustado por una medida tomada por las autoridades electorales que impide a los candidatos, a excepción del presidente y vicepresidente primero de cada lista, entrar y salir libremente del club durante el horario del sufragio.

"Si yo entro ahora no puedo salir más porque sino me quedo afuera. Sólo pueden hacerlo presidente y vice primero de cada lista. Es joda, todas las reglas las ponen ellos", criticó.

"Pero es el país que tenemos y esta gente tiene mucho que ver con eso. Lo bueno es que ya todo el mundo lo sabe, por esos algo vamos a mejorar. Necesitan que la votación no sea normal porque sino no los vota nadie", puntualizó el ex futbolista.

Por su parte, Mario Pergolini, candidato a vicepresidente de Boca Juniors por la lista opositora "Identidad Xeneize", advirtió esta mañana la existencia de "algunos problemas" al comienzo de las elecciones en el club.



En concreto, el empresario de medios cuestionó que muchos socios "no pudieron ingresar al club hasta las 9.25", casi media hora después del inicio previsto para la apertura de las mesas, lo que motivó una interrupción momentánea del acto eleccionario.



Sin embargo, algunos socios que permanecían en el lugar desde temprano sí pudieron emitir el sufragio mientras otros eran retenidos en los molinetes situados sobre los accesos al predio.



La suspensión transitoria de las elecciones se debió a "problemas del sistema" y "faltante de sobres", informaron las autoridades electorales.



Pergolini le restó importancia al episodio pero mostró preocupación por lo que pueda ocurrir "al final de la elección", por el temor que "quede mucha gente afuera", razón por la cual pidió a los socios "que vengan a votar temprano".



"Esta elección estuvo llena de chiquitajes como este. Fue bastante picante, por eso lo primero que hay que hacer cuando termine es calmarnos todos. Somos todos hinchas de Boca y el que gane va a estar bien", consideró.