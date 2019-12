Estudiantes intentará cerrar el año con una sonrisa ante el sorprendente Bicho

Esta noche se terminará el año para Estudiantes, que intentará sumar una victoria para arrancar el 2020 en los puestos de clasificación a las copas internacionales y con un amplio margen en la tabla de los promedios. Lograrla no será nada fácil, ya que visitará desde las 21:10 al sorprendente Argentinos de Diego Dabove.

El encuentro se disputará en el estadio Diego Armando Maradona, un escenario siempre esquivo para el Pincha, y tendrá como juez principal a Facundo Tello. La televisación estará a cargo de Fox Sports Premium, por lo que hay que tener adquirido el Pack Fútbol para poder verlo.

Estudiantes suma actualmente 23 puntos en el actual torneo de la Superliga y, debido a otros resultados de la actual fecha 16, está fuera de la zona de clasificación a la Copa Sudamericana 2021. Una victoria le permitirá meterse nuevamente y quedar al acecho de las primeras cuatro colocaciones, las cuáles entregan plazas a la Libertadores.

En cuanto a la tabla de los promedios, la seguidilla de cuatro victorias consecutivas entre la fecha 10 y 13 le permitió tomar una buena bocanada de aire. Igualmente no se debe relajar, también pensando en la temporada siguiente, y por eso cada punto que suma le permite ganar en tranquilidad.

Gabriel Milito sabe que el partido de hoy no será para nada sencillo, tanto por el rival como por el escenario, pero intentará que sus jugadores salgan a la cancha a ser protagonistas y traerse a nuestro ciudad, al menos, un punto.

metería tres cambios

Si bien el cuerpo técnico de Estudiantes no confirmó el once inicial, todo indica que el once inicial tendrá tres modificaciones con respecto al que empate 1-1 ante Atlético Tucumán la fecha pasada.

¿Cuáles serían los cambios? El regreso de Jonatan Schunke por Juan Fuentes (llegó a las cinco amarillas), Nahuel Estévez en reemplazo de Enzo Kalinski (también alcanzó las cinco amonestaciones) y el ingreso de Ángel González por Manuel Castro (cambio táctico). El esquema sería el mismo de las últimas jornadas: 4-3-3.

En el fondo el Pincha buscará no repetir diversas desatenciones que le hicieron perder puntos en las últimas dos fechas, especialmente en su visita a Colón quince días atrás. Arriba, en tanto, intentará ser lo más efectivo posible cada vez que pise el área rival.

Saliendo de los probables titulares, en el banco de los suplentes todas las miradas estarán en Matías Pellegrini. El categoría 2000, si finalmente ingresa, disputará su último partido con la camiseta de Estudiantes, ya que a partir de enero del año próximo vestirá los colores del Inter de Miami.

El volante ofensivo surgido de las juveniles del Pincha no tuvo muchos minutos este semestre por culpa de la lesión y buscará poder despedirse con una buena actuación en La Paternal.

Por otro lado, y teniendo en cuenta que Kalinski no fue convocado por su sanción, Milito convocó a David Ayala (ver nota aparte).

LA FORTALEZA DE LA PATERNAL

Argentinos, que suma hasta el momento 29 puntos en el torneo de la Superliga y un triunfo esta noche le permitirá cerrar el año en la cima, ha convertido el estadio Diego Armando Maradona en una verdadera fortaleza.

Hasta la actual jornada disputó 7 partidos en dicho escenario y sumó 19 de los 21 puntos posibles. Luego de empatar en la primera fecha ante el River de Marcelo Gallardo, cosechó 6 triunfos al hilo en condición de local: Banfield, Gimnasia, Central Córdoba (SdE), Arsenal, Talleres y Newell’s.

Por otro lado, para Estudiantes siempre ha sido una cancha complicada para sumar de a 3 puntos. Desde su inauguración en diciembre del 2003, solamente pudo cantar victoria en dos ocasiones visitando a Argentinos: en el Torneo Apertura 2004, con una victoria por 1-0 (Cardoso), y en el Torneo Clausura 2012, con un triunfo por 2-1 (Boselli e Iberbia).

En el Torneo Clausura 2010 Estudiantes venció a Chacarita por 2-1 en dicho escenario, mientras que en el Torneo Clausura 2011 completó un 3-0 ante Huracán en La Paternal que había sido suspendido en Parque Patricios por incidentes en las tribunas (el partido estaba 2-0 a favor del León).