Llega una misión clave del FMI que debe aprobar el mayor desembolso del año

Se trata de la segunda revisión, luego de que el año pasado no se pudo cumplir con el primer acuerdo stand by. En el Gobierno descuentan que esta vez no habrá problemas

| Publicado en Edición Impresa

El italiano Roberto Cardarelli encabeza la misión que revisará las cuentas argentinas/Archivo

Una delegación del Fondo Monetario Internacional (FMI) arribará hoy a Buenos Aires para analizar el estado de las cuentas del gobierno nacional y habilitar nuevos desembolsos de créditos, informaron fuentes oficiales. La misión del FMI estará encabezada por Roberto Cardarelli, el encargado del “caso argentino” y, como es habitual en estos casos, la delegación del Fondo se reunirá con el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, y el presidente del Banco Central, Guido Sandleris. Esta será la segunda revisión del acuerdo stand by por U$S 56.300 millones acordado en octubre, luego de que no se pudiera cumplir con el pactado en junio. La primera versión del acuerdo establecía para el 2019 un déficit fiscal de 1,3% del PBI. Pero el Gobierno se comprometió en octubre a alcanzar el equilibrio fiscal este año, anticipando la meta prevista para el 2020. El 2018 habría concluido con un déficit del 2,3% del PBI, resultado que fue aprobado por el FMI. DESEMBOLSO DE MARZO Si el FMI aprueba los números del gobierno nacional, liberará en marzo un desembolso de unos US$11.000 millones, lo que representa alrededor de la mitad del total previsto para este año y que servirán para el repago de deudas. El Gobierno mostrará el recorrido del esquema de agregados monetarios implementado desde octubre de 2018 que tiene por objeto el control de la inflación y el sobrecumplimiento de la meta monetaria acordada. La semana pasada el Central adquirió U$S 275 millones en subastas diarias, mientras que la tasa de Leliq acumuló bajas de 620 puntos básicos hasta 46,24% en el mismo período. Dujovne destacó en una entrevista a un medio nacional la política monetaria y fiscal que viene llevando el Gobierno, con la ayuda del Fondo. “En la medida que emitimos pesos (para comprar dólares) también mantenemos como capital de trabajo los dólares que nos desembolsa el Fondo, y cuanto menos los usemos más chances hay de que vayamos traspasando del 2019 a 2020 los desembolsos, y luego de 2020 a 2021, y llegar a una situación, o poder mantener esta situación inédita de una Argentina muy prefinanciada”, dijo. Recordó que Argentina “es uno de los países que más reestructuraciones y defaults ha tenido en los últimos 50 años, y es uno de los grandes componentes de nuestro riesgo país”. Una de las dudas del mercado es si Dujovne negociará una posición más laxa del FMI en cuanto al resultado primario. A eso se suman las habituales críticas a la mirada fiscal que deja afuera el nivel de deuda. Otro de los ejes que se deben acordar con el FMI es la nueva actualización de la “zona de no intervención” del Banco Central y si se ampliará –en un contexto de ingreso de capitales- el margen para que el Banco Central pueda comprar más reservas para blindarse ante una eventual corrida. De hecho, en el mercado consideran que el FMI podría acceder a ampliar el tope de compra diaria hasta 100 ó 150 millones de dólares. Sobre la actualización de la banda cambiaria, los analistas consideran que la amplitud de banda es muy alta, porque habilita a un salto del 30% del tipo de cambio entre los extremos sin que el Banco Central pueda intervenir. Por las expectativas de inflación, los economistas consideran que la actualización de la banda cambiaria no debería estar por debajo del 2%, ya que, por el impacto de las tarifas, llevaría la suba de precios a 2,5% durante el primer trimestre. La titular del FMI, Christine Lagarde, se reunió el 24 de enero con el ministro Dujovne, y con el presidente del Banco Central argentino, Guido Sandleris, en el Foro Económico de Davos y declaró: “La sólida implementación del plan de estabilización de las autoridades y la continuidad de las políticas han sido muy útiles para Argentina y seguirán siendo esenciales para mejorar la resistencia de la economía a los shocks externos, preservar la estabilidad macroeconómica y fomentar el crecimiento a mediano plazo. Una de las dudas que los funcionarios del Gobierno tuvieron que responder en su último test internacional, en Davos, estuvo centrada en las elecciones y la posibilidad de que Mauricio Macri acceda a un segundo mandato y en la semana, el vocero del FMI, Gerry Rice, señaló que la misión de Cardarelli y el staff está dispuesta a reunirse con todos los actores, incluida la oposición.

Ver comentarios