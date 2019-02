En todos los detalles: la corrección de Bielsa a su traductor en una conferencia de prensa

"Me está haciendo quedar como un mercenario", le dijo Marcelo Bielsa a su traductor, aunque entre risas y con humor, en una conferencia de prensa.

Es que el entrenador de Leeds se refirió a la salud de Jack Clarke, delantero que el sábado se descompensó luego de un juego, y manifestó que lo esperará el tiempo necesario.

Su traductor, equivocadamente, comunicó: “que se recupere lo antes posible”. Ante esto, el DT, que ya lleva tomadas varias clases de inglés, retrucó rápidamente: "no, al revés, no me hagas quedar como un mercenario".

"Usted me está haciendo quedar como un mercenario". Brillante Bielsa corrigiendo al traductor, que tenía menos ganas de laburar que Porcel Jr. pic.twitter.com/Twx0lFLbWm — Federico Nogueira (@fedenogueira25) 14 de febrero de 2019

Leeds venció como local a Swansea por 2 a 1 en el marco de la fecha 32 de la segunda división del fútbol de Inglaterra, llegó a las 61 unidades y aprovechó la caída Norwich para superarlo en la tabla y quedar en la cima.

En tercer lugar se ubica Sheffield United, que este miércoles se impuso en su cancha a Middlesbrough por 1 a 0.

Principales posiciones: Leeds 61, Norwich 60, Sheffield United 58, West Bromwich 54, Bristol City 53.