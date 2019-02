Cerca del arroyo Martín se inundan por la basura y los pastizales

| Publicado en Edición Impresa

En una zona de City Bell, el problema con el agua es que sobra, y no que falta. Claro que no se trata de la potable que sale de la canilla, sino de la que inunda el barrio cada vez que llueve y no encuentra drenaje.

Este problema lo advierten en una franja que se extiende sobre el camino Belgrano, a la altura de la calle 454 (ex Tacuarí), muy cerca del arroyo Martín.

Según denuncian en el barrio, “hay basura y pastizales” en ese curso natural, lo que impide que el agua de precipitaciones pueda escurrirse. El resultado es siempre el mismo: “Se tapa todo, el agua se junta y se nos viene adentro de nuestras casas”, protestó Ana, que vive a unos 200 metros del arroyo.

De acuerdo a su visión, el inconveniente principal es que “no hay limpieza, la gente que pasa por la zona tira basura, y se va juntando todo. Entre la maleza y los yuyos se llena de bichos, es un nido de ratas”, aseguró la vecina, sin pasar por alto el riesgo que eso conlleva, ante el brote de enfermedades como el hantavirus.

El recuerdo que tiene Ana de las tormentas más feroces es que “se inunda todo, sacamos fotos y videos, es algo impresionante, pero así y todo nadie nos da bolilla”, se lamentó.

Ella explicó que ya formularon los reclamos a entidades como Vialidad Nacional (que administra la traza del camino Belgrano), la Dirección de Saneamiento o la Municipalidad local, pero que siempre la respuesta fue nula.

“El 11 de noviembre quedó medio City Bell inundado”, recordó Ana, para ejemplificar un caso extremo de cómo este problema también puede afectar a otras zonas de la localidad, como el barrio El Rincón.

“Después de esa vez limpiaron un poco pero no fue suficiente porque ya se tapó de nuevo el desagüe de lluvias. Ya está todo hecho una mugre de nuevo”, lanzó la mujer, quien aseguró que “caen 100 milímetros de lluvia y ya nos inundamos”.

“Nadie nos escucha. Pagamos los impuestos, cada vez más caros, pero todo sigue igual. La situación es preocupante”, cerró la vecina.